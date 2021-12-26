Beyaz Türk kime denir? Beyaz Türkler nedir, anlamı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gaziantep mitinginde "Beyaz Türk" ifadesini kullanmasının ardından arama motorlarında bu ifadenin detayları sorgulanıyor. Erdoğan yapmış olduğu konuşmada pitbull saldırısı sonrası "Beyaz Türklerin" hayvanlarına sahip çıkması çağrısında bulunmuştu. Peki Beyaz Türk kime denir?

BEYAZ TÜRK NEDİR?

Beyaz Türkler kavramı, Türkiye'deki şehirli seçkin sınıfı tanımlamak için kullanılmaktadır. Kelime literatüre Nilüfer Göle tarafından kazandırılmış bir kavramdır.

Aynı zamanda Beyaz Türkler, genel olarak Batılı hayat tarzını benimsemiş, ekonomik düzeyi yüksek olan, eğitim hayatının hepsini veya önemli bir bölümünü yurt dışında tamamlamış güçlü azınlığı anlatır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "İşte Asiye yavrumuzun başına gelenler. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza! Bu yavrumuz hamdolsun şuan emin ellerde. Ömer Özkan hocamıza yavrumuzu teslim ettik. Yapılacak operasyonlarla inşallah yavrumuzu sağlığına kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.



