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Beyaz TV ekibine saldırıya tepkiler artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 17:07 | Son Güncelleme

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde Beyaz TV ekibine yönelik saldırıya tepkiler artıyor.Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Beyaz TV ekibinin Beypazarı’nda saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde Beyaz TV ekibine yönelik saldırıya tepkiler artıyor.
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Beyaz TV ekibinin Beypazarı’nda saldırıya uğramasına tepki gösterdi. Burhan yaptığı açıklamada, "Beypazarı bölgesinde çekim yapan Beyaz TV kameramanı Serkan Ciniyer ve muhabirine yönelik şiddet içeren saldırıyı kınıyorum. Hiçbir medya kuruluşu çalışanı, duygu ve düşüncelerinden dolayı şiddete maruz kalmamalıdır. Basın, hür ve özgür olmalıdır. Beyaz TV kameramanına yapılan vandal saldırı basın özgürlüğünü tehdit etmektedir. Saldırıyı yapanlar adalet önüne çıkartılmalı ve en ağır biçimde cezalandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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