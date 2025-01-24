Beyaz TV ekranlarında şaşırtan 'istifa' çıkışı! "Hemen şimdi" diyerek yüklendi

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otelde meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Gece saatlerinde başlayan yangına hazırlık olmadığı için müdahale edilemedi. Yaşanan facia sonrası artık sabırlar taştı. İktidara yakınlığıyla bilinen Beyaz TV ekranlarında dahi istifa çağrıları yapıldı.

BEYAZ TV EKRANLARINDA ALIŞILMADIK ÇIKIŞ!

Beyaz TV sunucusu Türker Akıncı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u üstü kapalı bir şekilde istifaya davet etti:

"O kadar yürek burkucu ki hala o yürek yangını bitmedi bitmeyecek. Yüreklerdeki yangının bitmesi için istifalar gelmeli. Yürek yangınının bitmesi için istifaların hemen şimdi dileğiyle diyelim. Parti ayırt etmeden sorumluluğunu yerine getirmeyen kim varsa istifa etmeli, sokaktaki herkesin psikolojisi bozuldu! Bunu milletin vicdanıyla söylüyoruz"