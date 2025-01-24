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  4. Beyaz TV ekranlarında şaşırtan 'istifa' çıkışı! "Hemen şimdi" diyerek yüklendi

Beyaz TV ekranlarında şaşırtan 'istifa' çıkışı! "Hemen şimdi" diyerek yüklendi

24.01.2025 13:45
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
24.01.2025 13:45
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Bolu Kartalkaya'daki yangın tüm Türkiye'de derin bir yara oluşturdu. 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz yangın faciası sonrası hiçbir kurumdan istifa haberi gelmedi. Toplumda derin izler taşıyan bu tarz trajedilerin ardından gelmeyen istifalar birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanıyor. Kartalkaya'daki yangın sonrası Beyaz TV ekranların da dahi 'istifa' çağrıları yapıldı.

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otelde meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Gece saatlerinde başlayan yangına hazırlık olmadığı için müdahale edilemedi. Yaşanan facia sonrası artık sabırlar taştı. İktidara yakınlığıyla bilinen Beyaz TV ekranlarında dahi istifa çağrıları yapıldı.

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BEYAZ TV EKRANLARINDA ALIŞILMADIK ÇIKIŞ!

Beyaz TV sunucusu Türker Akıncı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u üstü kapalı bir şekilde istifaya davet etti:

"O kadar yürek burkucu ki hala o yürek yangını bitmedi bitmeyecek. Yüreklerdeki yangının bitmesi için istifalar gelmeli. Yürek yangınının bitmesi için istifaların hemen şimdi dileğiyle diyelim. Parti ayırt etmeden sorumluluğunu yerine getirmeyen kim varsa istifa etmeli, sokaktaki herkesin psikolojisi bozuldu! Bunu milletin vicdanıyla söylüyoruz"

Anahtar Kelimeler:
yangın Beyaz TV Bolu kartalkaya kayak merkezi otel facia
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