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Beyaz yakalı olmaktan sıkıldı, önlük giyip mutfağa girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 10:35 | Son Güncelleme

  FARKLI firmalarda ürün müdürü olarak uzun yıllar plazalarda çalışan Sedefnaz Yaşar (35), yemek yapma hobisini mesleğe dönüştürdü.

Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)- FARKLI firmalarda ürün müdürü olarak uzun yıllar plazalarda çalışan Sedefnaz Yaşar (35), yemek yapma hobisini mesleğe dönüştürdü. Yaşar, plaza insanlarının kolaylıkla hazırlayabileceği birbirinden pratik ve leziz tarifleri bir kitapta topladı. 'Plaza İnsanı Mutfakta' adıyla raflarda yerini alan kitap, her bölümün başında yer alan küçük plaza dedikoduları ile de dikkat çekiyor.
İstanbul'da uzun yıllar süren plaza hayatına dört firma sığdıran ürün müdürü Sedefnaz Yaşar, hayalini gerçekleştirmek için radikal bir karar aldı. İstifa ederek İzmir'e yerleşen Yaşar, çok sevdiği mutfağında denediği tarifleri sosyal medya aracılığı ile paylaşmaya başladı. "Çünkü zor olsa ben yapmam!" mottosuyla girdiği mutfağında, yorgun bedenlerin de börek yapabileceği bir dünya hayal etti ve tarifleriyle bunu başardı. Özellikle yoğun çalışan insanlara hitap eden, yapması kolay ancak bir o kadar da lezzetli tarifler, çok ilgi görünce Yaşar, tariflerini bir kitapta toplamaya karar verdi. En büyük sosyalleşmesi elinde kahvesiyle şirkete girmek olan, bilgisayar ekranına bakmaktan gözlerinde fer kalmamış plaza insanlarının kolayca yapabileceği birbirinden leziz, pratik tarifler ve küçük plaza dedikodularını, 'Plaza İnsanı Mutfakta' adını verdiği kitabında topladı.
'TARİFLERİM ÇOK BEĞENİLDİ'
Kitapta, yurt içi ve yurt dışından havalı yemeklere, zeytinyağlılardan evi ısıtan çay saati tariflerine kadar 115 tarif yer alıyor. Kitabın gördüğü ilgiden çok memnun olan Yaşar, şöyle dedi:
"Uzun saatler boyunca çalıştıktan sonra eve geldiğim zaman yemek yapmaya zamanım ve enerjim kalmıyordu. Hem yapması kolay hem de havalı ve lezzetli tarifleri denemeye başladım. Fakat bu tarifler öyle uğraştıracak türden olmamalıydı. Kolayca ve hızlıca hazırlanabilirken şıklığından da ödün vermemeliydi. Tariflerim çok beğenilince blog ve sosyal medya aracılığı ile herkesle paylaşmaya başladım. Daha geniş kitlelere ulaşmak için de kitapta topladım. Kitapta herkesin kolaylıkla yapabileceği ve yerken tadının enfesliğine hayran kalacakları tarifler var. Kitabın plaza dedikoduları kısımlarını okurlarken ise kendi kurumsal hayatları film şeridi gibi gözlerinin önünden geçecek."

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