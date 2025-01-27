Beyaza büründüler: Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış tüm güzellikleri ve zorluklarıyla kendini hissettirmeye devam ediyor. Gece sıfırın altında ölçülen soğuk hava, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birleşerek bölgeyi beyaza bürüdü. Erzincan’dan Erzurum’a, Ardahan’dan Kars’a kadar birçok şehirde dondurucu soğukların oluşturduğu manzaralar hem hayranlık uyandırdı hem de günlük hayatı zorlaştırdı.

ARDAHAN’DA YOLLARDA BUZLANMA OLUŞTU

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü kentte sabah saatlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

Soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.

ERZURUM SIFIRIN ALTINDA 11 DERECEYİ GÖRDÜ

Gece termometrelerin sıfırın altında 11 dereceyi gösterdiği Erzurum'da aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, bazı sürücüler araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örttü.

ERZİNCAN'DAN GÖRSEL ŞÖLEN

Erzincan’ın şehir merkezinde ve yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Güne karla uyanan vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları fırçayla temizledi. Yağan karın ardından beyaza bürünen Erzincan’da park ve bahçelerde görsel şölen oluştu.

Öte yandan yağan karla birlikte karla mücadele ekiplerinin de yoğun mesaisi başladı. Kar ve tipi yüksek kesimlerde etkili olurken hem yüksek kesimlerde hem de şehir merkezinde ekipler yolları kardan temizlemek için yoğun çaba sarf etti.

KARS ÇAYI BUZLA KAPLANDI

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Soğuk havanın etkisiyle Kars Kalesi eteklerinden geçen Kars Çayı buzla kaplandı.

(AA-İHA)