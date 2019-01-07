Beyaza bürünen Anadolu Yakası'nın havadan fotoğrafları

\u00c7a\u011fr\u0131 \u00c7ALI\u015eKAN\/\u0130STANBUL, (DHA) \u0130STANBUL'da gece saatlerinde etkisini artt\u0131ran kar yol kenarlar\u0131 ve evlerin \u00e7at\u0131lar\u0131n\u0131 beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc. Anadolu yakas\u0131n\u0131 kaplayan kar havadan foto\u011frafland\u0131.\n(FOTO\u011eRAF)\n.\nPARTNERG\u00f6rd\u00fcklerinize inanamayacaks\u0131n\u0131z! \u0130pi \u00e7ekti\u011fi anda...Kiraz'da kar nedeniyle kapanan 13 k\u00f6y yolu ula\u015f\u0131ma a\u00e7\u0131ld\u0131Karadenizlinin 'a\u011fa\u00e7 kondu' evine ilgi
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