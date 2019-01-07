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Beyaza bürünen Anadolu Yakasının havadan görüntüleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 09:54 | Son Güncelleme

Haber-Kamera : Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA İstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.

Haber-Kamera : Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA İstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Anadolu yakasını kaplayan kar havadan görüntülendi.

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