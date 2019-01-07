Beyaza bürünen Anadolu Yakasının havadan görüntüleri

Haber-Kamera : \u00c7a\u011fr\u0131 \u00c7ALI\u015eKAN - \u0130STANBUL DHA \u0130stanbul'da gece saatlerinde etkisini artt\u0131ran kar yol kenarlar\u0131 ve evlerin \u00e7at\u0131lar\u0131n\u0131 beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc. Anadolu yakas\u0131n\u0131 kaplayan kar havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.Bu telefon modelini kullan\u0131yorsan\u0131z yand\u0131n\u0131z! Tehlike sa\u00e7\u0131yorBeyaza b\u00fcr\u00fcnen Anadolu Yakas\u0131'n\u0131n havadan foto\u011fraflar\u0131Kiraz'da kar nedeniyle kapanan 13 k\u00f6y yolu ula\u015f\u0131ma a\u00e7\u0131ld\u0131
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