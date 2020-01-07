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  4. Beyaza bürünen kayısı bahçelerinde kış manzarası

Beyaza bürünen kayısı bahçelerinde kış manzarası

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.01.2020 11:40 | Son Güncelleme

Kayısı üretiminde ilk sıralarda yer alan Iğdır'da, her mevsim ayrı bir güzellik sunan kayısı bahçeleri, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluşturdu - Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş: - "Sosyal medya ve yapılan haberlerden kaynaklı, bahçelerin ünü iyice arttı. Her mevsim bu bahçeleri görmeye gelenler var. Biz de bu bahçeleri görmek isteyen gruplarımızı getirip gezi ve fotoğraf turları düzenliyoruz" - Doğa fotoğrafçısı Gürkan Mengünoğul: - "Kayısı bahçelerinde çektiğimiz fotoğraflar çok beğeniliyor, özellikle konumlarını soranlar oluyor"

HÜSEYİN YILDIZ - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kış şartları, bir yandan çeşitli zorluklar yaşatırken diğer taraftan görülmeye değer manzaralar oluşturuyor.

Kayısı üretiminde ilk sıralarda yer alan Iğdır'daki kayısı bahçeleri, kar yağışının ardından beyaza bürünerek ayrı bir güzelliğe büründü.

Kentin yüksek kesimli bölgelerinde yer alan bahçelerdeki ağaçlar, siyah ve kahverengi gövdeleriyle etrafını sarmalayan beyazların içinde görenleri büyülüyor.

Yıllık yaklaşık 40 bin ton kayısı üretiminin sağlandığı kentteki kayısı bahçelerinin görsel güzelliği, her mevsim olduğu gibi kışın da şölene dönüşüyor.

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayısı bahçelerinin ününün her geçen gür arttığını söyledi.

Bahçelerde özellikle ilkbahar ve sonbaharda, görülmeye değer manzaraların oluştuğunu belirten Akkuş, "Kayısı ağaçları, yapıları itibarıyla çok ilgi çekici bir güzellik sunabiliyor. Etrafı beyaz örtüyle kaplanan bahçeler kartpostal gibi görünüyor." dedi.

Fotoğrafçıların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Akkuş, bahçelerin tanıtımı için çalışma yaptıklarını ve bu çalışmalardan olumlu dönüşler aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Yöre halkı, bahçelerden yaz aylarında kayısı hasadı yaparak gelir elde ediyor. Kentin en büyük gelir kaynağı bu bahçelerdir, diyebiliriz. Diğer mevsimlerde ise sunduğu görsel güzelliğiyle ziyaretçi çekiyor. Sosyal medya ve yapılan haberlerden kaynaklı, bahçelerin ünü iyice arttı. Her mevsim bu bahçeleri görmeye gelenler var. Biz de bu bahçeleri görmek isteyen gruplarımızı getirip gezi ve fotoğraf turları düzenliyoruz."

- "Yakın çevredeki illerden gelip bu manzaraları görmelerini öneriyorum"

Doğa fotoğrafçısı Gürkan Mengünoğul, fotoğrafçılarla birlikte geldiklerini ve bahçelerin kış manzaralarını fotoğrafladıklarını söyledi.

Beyaza bürünen doğanın içinde kayısı bahçelerinin mutlaka görülmesi gereken güzelliklere sahne olduğunu dile getiren Mengünoğul, şöyle konuştu:

"Doğa fotoğrafçısı olduğum için buraya çekim yapmaya geldim. Güzel fotoğraflar elde ettik, çok mutlu olduk. Yakın çevredeki illerden gelip bu manzaraları görmelerini öneriyorum. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının da görmesi gerekiyor. Kayısı bahçelerde çektiğimiz fotoğraflar çok beğeniliyor, özellikle konumlarını soranlar oluyor. Gerçekten de bölgedeki ender doğal güzelliklerden biri kayısı bahçeleridir, diyebilirim."

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Doğu Anadolu ığdır kayısı bahçeleri kış Manzara

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