Antalya’da beyaza bürünen Toros Dağları drone ile görüntülendi.

Antalya ile Konya’yı bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel ve Gidengelmez Dağlarının arka yüzünde kar kalınlığı yer yer 1-2 metreye ulaştı. Beyaza bürünen Toros Dağları drone ile havadan görüntülendi.

Dağlar beyaz örtüyle kaplanırken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.