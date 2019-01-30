Antalya’da beyaza bürünen Toros Dağları drone ile görüntülendi.
Antalya ile Konya’yı bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel ve Gidengelmez Dağlarının arka yüzünde kar kalınlığı yer yer 1-2 metreye ulaştı. Beyaza bürünen Toros Dağları drone ile havadan görüntülendi.
Dağlar beyaz örtüyle kaplanırken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
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