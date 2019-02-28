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-BEYAZIT MEYDANI'NDA '28 ŞUBAT' PROTESTOSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 15:15 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Şubat'ın yıl dönümü nedeniyle Beyazıt Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi Grup adına AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta basın açıklamasını okudu.  Usta, "Bugün artık 28 Şubat'ın acıları ve kederleri ile değil, Türkiye'nin kazandıkları ve başarılarıyla öğünen bir iktidar olarak karşınızdayız.

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Şubat'ın yıl dönümü nedeniyle Beyazıt Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi
Grup adına AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta basın açıklamasını okudu.
Usta, "Bugün artık 28 Şubat'ın acıları ve kederleri ile değil, Türkiye'nin kazandıkları ve başarılarıyla öğünen bir iktidar olarak karşınızdayız. Allah ne 28 Şubat'ı ne de 15 Temmuz'u bir daha bu millete yaşatmasın. O dönemin siyasetinde ekonomisinde veya medyasında yer alıp 28 Şubat darbesini hararetle savunup yapanlar bugün tarihin kara sayfalarında kara bir leke olarak kalmışlardır. Millet aslında buna cevabını vermiştir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-Beyazıt meydanında toplanan kalabalık
-Ellerinde döviz taşıyanlar
-Ak Parti başkan yardımcısı Leyla Şahin Usta açıklama
-Genel ve detay görüntüler

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