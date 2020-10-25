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Beyazıt Meydanı’nda Fransa’nın İslam’a karşı açıklamaları protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 16:35 | Son Güncelleme

Beyazıt Meydanı’nda bir araya gelen bir grup, Fransa’da Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içeren karikatürlerin bazı binaların cephelerine asılmasına tepki gösterdi.Fransa’da Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içeren karikatürlerin bazı binaların cephelerine asılması ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a karşı yaptığı tepki çeken açıklamaları nedeniyle bir grup tarafından basın açıklaması düzenledi.

Beyazıt Meydanı’nda bir araya gelen bir grup, Fransa’da Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içeren karikatürlerin bazı binaların cephelerine asılmasına tepki gösterdi.
Fransa’da Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içeren karikatürlerin bazı binaların cephelerine asılması ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a karşı yaptığı tepki çeken açıklamaları nedeniyle bir grup tarafından basın açıklaması düzenledi. Beyazıt Meydanı’nda bir araya gelen grup, tekbir getirip sloganlar atarak, İslam’a ve Hazreti Muhammed’e karşı yapılan saldırı niteliğindeki açıklamaları protesto etti.

“İslam’a yapılan saldırıları hayretle temaşa etmekteyiz”
Grup adına konuşan araştırmacı-yazar Hasret Yıldırım, “2015 yılında Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan, sözde Hazreti Muhammed’i tasvir eden iğrenç karikatür, Fransa’da yükselen İslam nefreti dolayısıyla yeniden gündeme gelmiş bulunmakta ve devlet desteğiyle gökdelenlere yansıtılarak, ısrarla İslamafobik eylemlerin artışına yol açmaktadır. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz üzerinden İslam’a yapılan saldırıları hayretle temaşa etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Tüm öfkesini ülkesindeki Müslümanların üzerine kusmaktadır”
Konuşmalarının devamında Yıldırım, “Anlaşılan o ki, Fransa Devleti Libya, Doğu Akdeniz ve Karabağ bölgelerinde yediği tokatların ardından biriken tüm öfkesini ülkesindeki Müslümanların üzerine kusmaktadır. Zira ülkemizdeki Batı taklidi kuyrukçuların, halen daha emperyalist Batı’nın bu saçmalıklarına gönülden inanmakla beraber ne derece gaflet içinde olduklarını idrak etmelerini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Hezeyanlarının sebebini anlamış bulunmaktayız”
Son olarak Yıldırım, “Emmanuel Macron’un doğrudan İslam’a yönelik hezeyanlarının sebebini anlamış bulunmaktayız. Zira artık, Avrupa medeniyetinin dünyaya söyleyecek sözü kalmamış ve sıra, tüm ruhlara hayatın gayesini ve canlılık ruhunu üfürecek İslam’a gelmiştir” diye belirtti.

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