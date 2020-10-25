Beyazıt Meydanı’nda Fransa’nın İslam’a karşı açıklamaları protesto edildi

Beyazıt Meydanı’nda bir araya gelen bir grup, Fransa’da Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içeren karikatürlerin bazı binaların cephelerine asılmasına tepki gösterdi.

Fransa’da Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içeren karikatürlerin bazı binaların cephelerine asılması ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a karşı yaptığı tepki çeken açıklamaları nedeniyle bir grup tarafından basın açıklaması düzenledi. Beyazıt Meydanı’nda bir araya gelen grup, tekbir getirip sloganlar atarak, İslam’a ve Hazreti Muhammed’e karşı yapılan saldırı niteliğindeki açıklamaları protesto etti.

“İslam’a yapılan saldırıları hayretle temaşa etmekteyiz”

Grup adına konuşan araştırmacı-yazar Hasret Yıldırım, “2015 yılında Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan, sözde Hazreti Muhammed’i tasvir eden iğrenç karikatür, Fransa’da yükselen İslam nefreti dolayısıyla yeniden gündeme gelmiş bulunmakta ve devlet desteğiyle gökdelenlere yansıtılarak, ısrarla İslamafobik eylemlerin artışına yol açmaktadır. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz üzerinden İslam’a yapılan saldırıları hayretle temaşa etmekteyiz” ifadelerini kullandı.