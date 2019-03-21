HABER

Beyazıt Meydanı’nda halk otobüsü dehşetini görgü tanıkları anlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 11:46 | Son Güncelleme

Beyazıt Meydanı’nda yaşanan halk otobüsü dehşetini görgü tanıkları anlattı.

Beyazıt Meydanı’nda yaşanan halk otobüsü dehşetini görgü tanıkları anlattı. Otobüsün yolcuları indirdikten sonra hızla yayaların ve araçların üzerine geldiğini ifade eden Mehmet Karahan ,"Sabah erken saatlerde araç yolcuları indirdi. Sonra araçları ezerek gitti aşağıya doğru. Bize de çarpıyordu. Arkadaş uyardı. Kendimi aşağıya attım. Çok hızlı geliyordu" dedi.
Beyazıt Meydanı’nda gaz pedalı takılı kaldığı iddia edilen otobüs otoparka dalarak araçlara ve yalara çarpmıştı. Yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 12 araç hasar görmüştü. Kaza anını gören görgü tanıkları o anları anlattı.
Kazanın olduğu sırada simit tezgahının başında beklediğini ifade eden Mehmet Tüysüz, "Ben tezgahın başındaydım . Burada otobüs aşırı hızla geldi. Oradan gelirken 2 kişiye çarptığını gördüm. Benim yanıma gelince kapı açıldı. Kızın biri duvarın dibine gitti. Şoför direksiyonu tutmuştu sıkıca. Çarparak araçları ezerek aşağıya kadar gitti. 3 kişi gördüm" dedi.
Başkan bir görgü tanığı ise "Ben dinlenmek için oturdum. Baktım araç hızlı geliyordu. Orada turistlere çarptı. Ambulans gelip hastaneye götürdü yaralıları" diye konuştu.
Mehmet Karahan isimli görgü tanığı ise,"Sabah erken saatlerde araç yolcuları indirdi. Sonra araçları ezerek gitti aşağıya doğru. Bize de çarpıyordu. Arkadaş uyardı. Kendim, aşağı attım. Çok hızlı geliyordu. Şoförün burnu bile kanamadı" ifadelerini kullandı.

İşte dünyanın en lüks aracı İşte dünyanın en lüks aracı
Baz istasyonunun klimasını çaldılarBaz istasyonunun klimasını çaldılar
Mazot hırsızları jandarmadan kaçamadıMazot hırsızları jandarmadan kaçamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.