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  4. Beyazıt Öztürk'ün 28 yaş küçük sevgilisi ifşa oldu! Ünlü şovmenin evinden fotoğraf paylaştı...

Beyazıt Öztürk'ün 28 yaş küçük sevgilisi ifşa oldu! Ünlü şovmenin evinden fotoğraf paylaştı...

14.06.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senelerdir sunduğu şov programlarıyla bilinen 52 yaşındaki ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, sanat camiasında bekar ve evlilik istemeyen biri olarak tanınmaktaydı. Öztürk'ün yakın zamanda gönlünü kendisinden 28 yaş küçük Azeri bir güzele kaptırdığı ortaya çıktı. Ünlü komedyenin evinde yarı çıplak şekilde paylaşım yapan Azeri güzelin paylaşımındaki detayların fark edilmesi ise uzun sürmedi.

İşte o Beyazıt Öztürk'ün 28 yaş küçük sevgilisinin o paylaşımı ve ayrıntılar...

ÇEKİLEN FOTOĞRAF ELE VERDİ! İŞTE BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN 28 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİ...

Senelerdir sunduğu show programıyla kitlelerce tanına ve son olarak TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'de jürilik yapan 52 yaşındaki Beyazıt Öztürk, kariyeri dışında da gündeme gelerek özel hayatıyla epey konuşuldu.

NE ZAMAN EVLENECEĞİ KONUŞULUYORDU

NE ZAMAN EVLENECEĞİ KONUŞULUYORDU
Uzun süredir yalnız olan Beyazıt Öztürk'ün ne zaman evleneceği her dönem merak konusuydu.

YAŞADIKLARI İLİŞKİYİ ELE VERDİ!

YAŞADIKLARI İLİŞKİYİ ELE VERDİ!
Ünlü şovmenin üç sene önce taşınmış olduğu boğaz manzaralı evinden paylaşımda bulunan Azeri bir güzel, Instagram'da Beyaz ile yaşadığı ilişkiyi ele vermiş oldu.

BEYAZ'IN EVİNDE PAYLAŞIM YAPTI: ARADA 28 YAŞ VAR!

BEYAZ'IN EVİNDE PAYLAŞIM YAPTI: ARADA 28 YAŞ VAR!
Öztürk'ün evinde kaldığı bilinen kadının Lavin Ay isminde Azeri bir güzel olduğu ve 24 yaşında olduğu ortaya çıktı.
Lavin Ay'ın Öztürk'ün evinde bacaklarını masanın üzerine uzatarak vermiş olduğu pozu Instagram üzerinden paylaşması sonrası evdeki eşya detayları fark edildi. Evin Beyazıt Öztürk' ait olduğu ortaya çıkınca sır gibi saklanan gizli aşk da ifşa olmuş oldu.

TÜRKÇE DİKSİYON DERSLERİ ALIYOR!

TÜRKÇE DİKSİYON DERSLERİ ALIYOR!
Öztürk'le adı anılan, moda ve güzellik sektöründe kariyer yapan Lavin Ay, Azeri olmasına rağmen düzgün bir Türkçe ile konuşmakta. Lavin Ay'ın iki senedir Türkiye'de diksiyon dersleri aldığı da öğrenildi.
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Beyazıt Öztürk
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