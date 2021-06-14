Beyazıt Öztürk'ün 28 yaş küçük sevgilisi ifşa oldu! Ünlü şovmenin evinden fotoğraf paylaştı...

İşte o Beyazıt Öztürk'ün 28 yaş küçük sevgilisinin o paylaşımı ve ayrıntılar...

ÇEKİLEN FOTOĞRAF ELE VERDİ! İŞTE BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN 28 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİ...

Senelerdir sunduğu show programıyla kitlelerce tanına ve son olarak TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'de jürilik yapan 52 yaşındaki Beyazıt Öztürk, kariyeri dışında da gündeme gelerek özel hayatıyla epey konuşuldu.

NE ZAMAN EVLENECEĞİ KONUŞULUYORDU Uzun süredir yalnız olan Beyazıt Öztürk'ün ne zaman evleneceği her dönem merak konusuydu.

YAŞADIKLARI İLİŞKİYİ ELE VERDİ! Ünlü şovmenin üç sene önce taşınmış olduğu boğaz manzaralı evinden paylaşımda bulunan Azeri bir güzel, Instagram'da Beyaz ile yaşadığı ilişkiyi ele vermiş oldu.

BEYAZ'IN EVİNDE PAYLAŞIM YAPTI: ARADA 28 YAŞ VAR! Öztürk'ün evinde kaldığı bilinen kadının Lavin Ay isminde Azeri bir güzel olduğu ve 24 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Lavin Ay'ın Öztürk'ün evinde bacaklarını masanın üzerine uzatarak vermiş olduğu pozu Instagram üzerinden paylaşması sonrası evdeki eşya detayları fark edildi. Evin Beyazıt Öztürk' ait olduğu ortaya çıkınca sır gibi saklanan gizli aşk da ifşa olmuş oldu.