MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkı 24 yaşındaki Lavin Ay’ın kim olduğu ortaya çıktı!

Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkı 24 yaşındaki Lavin Ay’ın kim olduğu ortaya çıktı!

30.05.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllarca Kanal D ekranlarında 'Beyaz Show' adlı talk show programını yapmasıyla büyük sempati toplayan ünlü oyuncu ve sunucu Beyazıt Öztürk, yeni bir aşka yelken açtı. Yıllardır aşk konusunda yüzü gülmeyen Öztürk, bu kez müzmin bekar imajını yıkacak gibi. Yaptığı paylaşımla aşk yaşadığı iddia edilen Lavin Ay'ı ele verdi.

Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkı 24 yaşındaki Lavin Ay’ın kim olduğu ortaya çıktı!

Sanat dünyasının müzmin bekarı olarak nam salan Beyazıt Öztürk, kendisinden yaşça küçük Azeri güzel Lavin Ay ile aşk yaşadığı iddia edildi. 24 yaşındaki Ay'ın Öztürk'ün evinde yaptığı yarı çıplak paylaşım ikilinin arasında bir şeyler olduğunu ortaya çıkardı. Aynı gün Öztürk'ün ve Ay'ın paylaşım yapması ve ev dekorunun benzerlikleri takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

PAYLAŞIMLARI İKİLİYİ ELE VERDİ

Son olarak O Ses Türkiye'de jürilik yapmasıyla ekranlarda boy gösteren 52 yaşındaki Beyazıt Öztürk, bu defa özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir kalbi boş olan müzmin bekar, evinde yaptığı paylaşım ile çok konuşuldu. Öztürk'ün üç sene evvel taşındığı boğaz manzaralı evinden paylaşım yapan Azeri asıllı Lavin Ay'ın gönderisi dikkat çekerek kısa sürede Öztürk'ün evi olduğu iddia edildi. İkilinin gönderilerinin benzerliği iddiaları güçlendirdi.

Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkı 24 yaşındaki Lavin Ay’ın kim olduğu ortaya çıktı!

GÖNLÜNÜ KENDİSİNDEN 28 YAŞ KÜÇÜK GENÇ KIZA KAPTIRDI

Öztürk'ün evinde kalan genç kadının Azeri asıllı Lavin Ay olduğu ortya çıktı. Ay'ın Öztürk'ün evinde bacaklarını masanın üzerine uzatarak verdiği pozu Instagram'dan paylaşması gizli aşkı ortaya çıkarmış oldu. Öte yandan genç kadının henüz 24 yaşında olması ise dikkat çekti. 52 yaşındaki Öztürk ile aşk yaşadığı iddia edilen Ay ile arasında 28 yaş fark olması ise herkesi şaşırttı.

Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkı 24 yaşındaki Lavin Ay’ın kim olduğu ortaya çıktı!

LAVİN AY KİMDİR?

Lavin Ay, Azeri asıllı ve 24 yaşındır. Moda ve güzellik sektöründe görev alan Ay, Azeri olmasına rağmen düzgün bir Türkçe ile konuşuyor. Ay'ın iki yıldır Türkiye'de diksiyon dersleri aldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Sakarya! Polisi görünce kendilerini içeri kilitlediler Yer: Sakarya! Polisi görünce kendilerini içeri kilitlediler
'Dünyanın en seksi kadını' seçilmişti! O pozla kendini hatırlattı'Dünyanın en seksi kadını' seçilmişti! O pozla kendini hatırlattı
Genç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayıGenç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayı
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Beyazıt Öztürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

İngiltere basını bu olayı konuşuyor! Gizlice evlendi

İngiltere basını bu olayı konuşuyor! Gizlice evlendi

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Cesedi buzdolabında bulunmuştu! Katil zanlısı kiracı çıktı

Cesedi buzdolabında bulunmuştu! Katil zanlısı kiracı çıktı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sınırları zorladı! Kocasıyla pozu müstehcen bulundu

Sınırları zorladı! Kocasıyla pozu müstehcen bulundu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Erbil'den arkadaşına binlerce dolarlık hediye! "Ağabey gerçek mi bu?"

Erbil'den arkadaşına binlerce dolarlık hediye! "Ağabey gerçek mi bu?"

"Asla gitmem" diyen ünlü isim konuk oldu

"Asla gitmem" diyen ünlü isim konuk oldu

500 bin TL'lik arabası gündem oldu

500 bin TL'lik arabası gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.