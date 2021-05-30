Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkı 24 yaşındaki Lavin Ay’ın kim olduğu ortaya çıktı!

Sanat dünyasının müzmin bekarı olarak nam salan Beyazıt Öztürk, kendisinden yaşça küçük Azeri güzel Lavin Ay ile aşk yaşadığı iddia edildi. 24 yaşındaki Ay'ın Öztürk'ün evinde yaptığı yarı çıplak paylaşım ikilinin arasında bir şeyler olduğunu ortaya çıkardı. Aynı gün Öztürk'ün ve Ay'ın paylaşım yapması ve ev dekorunun benzerlikleri takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

PAYLAŞIMLARI İKİLİYİ ELE VERDİ

Son olarak O Ses Türkiye'de jürilik yapmasıyla ekranlarda boy gösteren 52 yaşındaki Beyazıt Öztürk, bu defa özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir kalbi boş olan müzmin bekar, evinde yaptığı paylaşım ile çok konuşuldu. Öztürk'ün üç sene evvel taşındığı boğaz manzaralı evinden paylaşım yapan Azeri asıllı Lavin Ay'ın gönderisi dikkat çekerek kısa sürede Öztürk'ün evi olduğu iddia edildi. İkilinin gönderilerinin benzerliği iddiaları güçlendirdi.

GÖNLÜNÜ KENDİSİNDEN 28 YAŞ KÜÇÜK GENÇ KIZA KAPTIRDI

Öztürk'ün evinde kalan genç kadının Azeri asıllı Lavin Ay olduğu ortya çıktı. Ay'ın Öztürk'ün evinde bacaklarını masanın üzerine uzatarak verdiği pozu Instagram'dan paylaşması gizli aşkı ortaya çıkarmış oldu. Öte yandan genç kadının henüz 24 yaşında olması ise dikkat çekti. 52 yaşındaki Öztürk ile aşk yaşadığı iddia edilen Ay ile arasında 28 yaş fark olması ise herkesi şaşırttı.