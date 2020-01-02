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  4. Beyazıt'ta eylemci gruba polisten müdahale

Beyazıt'ta eylemci gruba polisten müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:17 | Son Güncelleme

Beyazıt Meydanı'nda eylem yaparak İstanbul Üniversitesi kampüsüne girmek isteyen gruba, polis müdahale etti.

Beyazıt'ta eylemci gruba polisten müdahale

İstanbul Üniversitesi'nde yemekhanelerden kahvaltıların kaldırılmasına ve indirimli öğün sayısının bire düşürülmesine karşı protestolar bir süredir devam ediyor.

KAPIYI AÇMADILAR

Bugün de fakültelerde toplanan öğrenciler yürüyüş yaptı. Eylemlere dışarıdan geldiği öne sürülen grup da destek vermek istedi. Kampüsün Beyazıt'taki ana giriş kapısı önünde toplanan gruba özel güvenlikçiler kapıyı açmadı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Rektörlüğü dilekçe vermek istediğini belirten grup kapıyı salladı. Polisin dağılın uyarısına rağmen grup eylemlerine devam etti. Polis, müdahale etti. Müdahale edilen öğrencilerden gözaltına alınan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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