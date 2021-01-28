Beyazıt'ta iki koli ayakkabı çalan hırsıza esnaftan dayak! O anlar kamerada

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Fatih Beyazıt’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşamüstü sokaktaki bir mağaza gelen şahıs, içerideki 2 koli ayakkabıyı çalarak kaçmaya başladı. Hırsızın ayakkabıları çaldığını gören esnaf ise bağırarak arkasından koşmaya başladı. Bir anda sokak esnafının da peşinde düştüğü hırsız yakasından tutularak yakalandı. Sokağa götürülen hırsıza esnaf burada tekme ve tokatlarla saldırmaya başladı.

HIRSIZA ESNAFTAN DAYAK

Bir süre darp edilen hırsız ardından bir şahıs tarafından esnafın elinden kurtarıldı. Şahıs hırsızı kolunun altına aldığı esnada esnaf, hırsızı darp etmek istedi. O esnada hırsızı koruyan şahsın ittiği esnaf dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Olayın ardından şahıs sokaktan uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

