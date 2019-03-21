Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı! Akademisyenin ayakları koptu

Beyazıt Meydanı'nda bir halk otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle yaya yoluna girdi. Otobüs, park halindeki çok sayıda araca çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Polis, yolu trafik akışına kapatıp çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanan 3 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 65 yaşındaki Çin vatandaşı Cuichan Zhou, Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Mine Sarsağ Gümüş ise Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İki ayağı koptuğu öğrenilen Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından halk otobüsünün şoförü gözaltına alındı. Hasar gören 16 aracı kaldırmak için çalışma başlatıldı. Olay yerinden halk otobüsünün kaldırılmasının ardından, yol araç trafiğine açıldı.
Ayrıca kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, halk otobüsünün yayaların kullandığı yoldan hızla ilerlediği görülüyor. Park halindeki araçlara çarparak ilerleyen otobüs, merdivenlerden aşağı doğru indiği sırada bir araca çarparak durabiliyor.
Olay sırasında kahvaltı yaptığını ve Çinli turistlerin bağırmalarını duyduğunu belirten bir görgü tanığı, "Kahvaltı yaparken, turistlerin bağırma sesleri geldi. Baktığımda otobüs insanları eze eze yukarı çıkıyordu. Çinli turist kafilesi vardı. Önce bir turiste çarptı daha sonra biraz yukarıda başka bir kadına. Yukarıda manevra yaparak aşağıya indi" dedi.
Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. DHA Muhabiri Hüseyin Coşkun kazayla ilgili olay yerinden şu bilgileri verdi:
"Saat 10.00 sıralarında ihbar aldık. Buraya geldiğimizde bir halk otobüsü yaklaşık olarak 10 araca zarar vererek çok garip bir şekilde; yolda gitmesi gerekiyorken parka doğru giderek araçları biçerek tekrar otoparka düşmüş haldeydi. Olay yerinde yaralılar vardı. Üç yaralıyı gördüm, birisi turistti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Beyazıt - Bağcılar otobüsü, rotasından şaşıp yeşil alana doğru giden alana doğru çıkmış. Ardından da rampadan otoparka saplanmış durumda."
AA/DHA/İHA
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