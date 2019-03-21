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Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı! Akademisyenin ayakları koptu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 10:19 | Son Güncelleme

Beyazıt'ta bir otobüsün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada, 16 araç hasar görürken, otobüsün şoförü gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü Yüksel Kostuk'un ilk ifadesinde araçta sıkıntı oluştuğunu ve kontrolü kaybettiğini söylediği öğrenildi. Kazada İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Mine Sarsağ Gümüş'ün iki ayağının koptuğu belirtildi.

Beyazıt Meydanı'nda bir halk otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle yaya yoluna girdi. Otobüs, park halindeki çok sayıda araca çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Polis, yolu trafik akışına kapatıp çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanan 3 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 65 yaşındaki Çin vatandaşı Cuichan Zhou, Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Mine Sarsağ Gümüş ise Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İki ayağı koptuğu öğrenilen Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından halk otobüsünün şoförü gözaltına alındı. Hasar gören 16 aracı kaldırmak için çalışma başlatıldı. Olay yerinden halk otobüsünün kaldırılmasının ardından, yol araç trafiğine açıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Ayrıca kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, halk otobüsünün yayaların kullandığı yoldan hızla ilerlediği görülüyor. Park halindeki araçlara çarparak ilerleyen otobüs, merdivenlerden aşağı doğru indiği sırada bir araca çarparak durabiliyor.

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"TURİSTLERİN BAĞIRMA SESLERİ GELDİ"

Olay sırasında kahvaltı yaptığını ve Çinli turistlerin bağırmalarını duyduğunu belirten bir görgü tanığı, "Kahvaltı yaparken, turistlerin bağırma sesleri geldi. Baktığımda otobüs insanları eze eze yukarı çıkıyordu. Çinli turist kafilesi vardı. Önce bir turiste çarptı daha sonra biraz yukarıda başka bir kadına. Yukarıda manevra yaparak aşağıya indi" dedi.

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"ARAÇLARI BİÇEREK OTOPARKA DÜŞTÜ"

Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. DHA Muhabiri Hüseyin Coşkun kazayla ilgili olay yerinden şu bilgileri verdi:

"Saat 10.00 sıralarında ihbar aldık. Buraya geldiğimizde bir halk otobüsü yaklaşık olarak 10 araca zarar vererek çok garip bir şekilde; yolda gitmesi gerekiyorken parka doğru giderek araçları biçerek tekrar otoparka düşmüş haldeydi. Olay yerinde yaralılar vardı. Üç yaralıyı gördüm, birisi turistti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Beyazıt - Bağcılar otobüsü, rotasından şaşıp yeşil alana doğru giden alana doğru çıkmış. Ardından da rampadan otoparka saplanmış durumda."

AA/DHA/İHA


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Anahtar Kelimeler:
Beyazıt OTOBÜS Kaza

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Kaldırın şu halk otobüs ve minibüsleri iptal edin belgelerini verin belediye ye profesyonelce işletsinler nerde bi pisikobat varsa dolmuş şoförü Türkiye ye yakışmıyor ne kural ne kanun ne insanlık bilmezler
adamlar F1 araci kullanir gibi donuyolar o cemberden insanlari gorunce durmuyolar bile sonunda olucagi buydu zaten allah hepsinin yardimcisi olsun umarim birsey olmaz kimseye
Ne kadar gerizekalı insanlarsınız siz yaa.sen ne iş yapıyorsan düzgününü mu yapıyorsun herkezi aynı kefeye koymak nedir yaa.belki arabada bir ariza oluştu hemen yok psikopat yok bilmemne.salak salak konusacaginiza insanlara bir geçmiş olsun deyin.bende otobüs şoförüyüm ve işimi severek ve elimden geldiğince düzgün yapmaya çalışıyorum
@joker76 tir soforuyum her yerde her trafikte 12 saatten fazla araba kullaniyorum hepsi icin demiyorum ama cogu bilincsiz ve cok suratli araba kullaniyor can tasidiginin farkinda degil biran once garaja gidiyim keyf yapiyim pesinde durakda yolcu var otobus duraga bile girmiyor basiyor gidiyor
@joker76 yani sende edepsizsin ne oldu yaranamı bastılar. eğitimsiz... kulağınızda kulalık, aynı kulaklığın mikrofunu ağzınızın içinde geviş getiriyorsunuz resmen. magandasınız maganda, elinizden gelen tek meslek bu, eğitimsiz şey. yazdığı cevaba bak edep seviyesini anla. gerizekalı kim malum. memnun olduk bay gerizekalı otopos şoförü, bizde bay halkız!
@efe_yelegen_1999 boş boş konuşms
Ulan sandım beyaz yayalara çarptı
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