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Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında 3 sanığa tahliye! Çapraz ateş arasında kalan Azerbaycanlı oyuncu hayatını kaybetmişti

06.07.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyazıt'ta 23 Mayıs 2022'de meydana gelen iki taraf arasında çıkan ve çapraz ateş arasında kalan Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade'nin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın tahliyesine karar verildi. Böylece dosyada 2 tutuklu sanık kaldı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 5 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında 3 sanığa tahliye! Çapraz ateş arasında kalan Azerbaycanlı oyuncu hayatını kaybetmişti

Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade'nin çapraz ateş arasında kalıp hayatını kaybettiği Beyazıt'taki silahlı çatışmaya ilişkin davada 3 sanığa tahliye kararı çıktı.

BİLİRKİŞİ RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Mahkeme Başkanı, ilk atışın kimden geldiği, kimlerin silahla ateş ettiğine ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını söyleyerek raporda ilk atışın M.K. tarafından dışarıdan içeriye doğru yapıldığını belirtti. Raporda, kamera görüntülerinde av tüfeği veya pompalı tüfeğin ise görülmediği kaydedildi. Görüntülerden oluşturulan fotoğraflı rapor, dosyaya konuldu.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen İ.G., olay sırasında K.Ö.'nün dükkan açtığını, dükkanın biraz aşağısında 3-4 gencin beklediğini gördüğünü, Ö.'lerin dükkanından dışarıya doğru küfür edildiğini, G.K'nin ayakkabı fırlattığını söyledi. İ.G. ifadesinde, silah görmediğini söyleyerek "Büyük ihtimalle içeriden dışarıya ateş atıldı. Çünkü önce polis düştü" dedi. Tanık olarak dinlenen H.Ü. ise "Olaydan bir saat önce polisle Ö.'lerin dükkanına gittim. Arabuluculuk yapmaya çalıştım. 'Kavgayla olmaz' dedim. C.K. 'Sözkonusu dükkanı ya biz alalım onlar gitsin ya da onlar alsın biz gidelim' dedi. Bunu K.Ö.'ye ilettim. Ö.'ler cazip fiyata verirse alırız dediler, ancak yüksek bir rakam istendi. Sonrasında ben kendi dükkanıma geçtim, bir saat sonra da silahlar patladı. Dükkandan çıkmadım zaten" şeklinde konuştu. Tanık ifadelerinin ardından söz alan K.Ö., tanıkların yalan söylediklerini belirterek "Tanık H.Ü. bize gelip 'Dükkanı bize satın, aksi halde ya sizden 5 kişi ölür ya da bizden' dedi. Bunları yanında polis de varken söyledi. Babamın dedesi burayı 80 sene önce aldı. Biz orada 80 senedir varız" dedi. Sanık P.Ö. de "Dükkana çökmek istedikleri için yalan söylüyorlar" dedi. Sanık G.K. ise "Bizim bu dükkanı alma niyetimiz yok. Başkaları alsın. Bunlar, Ö. diye bir adama satmışlar dükkanı, ama tapusunu vermemişler" şeklinde konuştu.

2 TUTUKLU KALDI

Mahkeme heyeti sanıklar G.K., İ.H.K. ve P.Ö.'nün tahliyesine karar verdi. Sanıklar K.Ö. ile F.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, maktul Kamran Dadashzade'nin vurulduğu mermi çekirdeğinin hangi silahtan çıktığının belirlenmesine ilişkin rapor aldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Çadırcılar Caddesi No:96'da K.Ö. ve P.Ö. kardeşlerin "Ö. Tekstil" isimli iş yerlerinin bulunduğu, yan tarafta No:98'deki iş yerinde de ayakkabıcılık faaliyeti yürüten K. ailesinin bulunduğu, her iki taraf arasında önceye dayalı husumetin bulunduğu anlatıldı. İddianameye göre K. ailesinin bulunduğu grup, Ö.'lerin iş yeri önünde toplandı. Toplanan yaklaşık 40 kişinin arasında sözlü tartışma ve küfürleşme oldu. Polis her iki tarafı sakinleştirmeye çalıştıysa da gruptakiler "Ölmeye geldiklerini, aralarındaki husumetin, iki taraftan birinin yok olmasıyla sonuçlanacağını" söyledi. Gruptaki bir şahsın küfür ederek "Sizi burada barındırmayacağım" demesi üzerine, bir başkası belinden silah çıkararak 8-10 el ateş etti ve silahlı çatışma her iki grup arasında başladı. Polis memuru G.K. ilk ateş esnasında sırtından yaralandı. Ayrıca olay esnasında yoldan geçen Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade de çapraz ateş arasında kalarak yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı başlatan ve Korkular ailesinden olan C.K., R.K., E.K., M.K. ve M.K.'nin olay yerinden kaçtıkları ve halen firar durumda oldukları ifade edildi. İddianamede 9'u polis memuru 14 kişi "mağdur", her iki gruptan 26 kişi "Mağdur-şüpheli" olarak yer aldı. Şüpheli K.Ö.'nün "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenirken, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Kasten Yaralama", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Ruhsatsız silah Taşıma" suçlarından 98 yıldan 275 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer şüphelilerin ise 45 yıldan 285 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları istendi. (DHA)

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İstanbul Silahlı çatışma beyazıt

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