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  4. Beyazıt’ta elektrik telleri kopan tramvayın onarımı yapılarak tekrardan kullanıma açıldı

Beyazıt’ta elektrik telleri kopan tramvayın onarımı yapılarak tekrardan kullanıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 05:42 | Son Güncelleme

Beyazıt’ta akşam saatlerinde Laleli durağına yakın olarak seyir halinde olan bir tırın üzerindeki iş makinası tramvaya enerji veren hatta çarparak kabloları koparıp tramvay seferlerinin durdurulmasına neden olmuştu.

Beyazıt’ta akşam saatlerinde Laleli durağına yakın olarak seyir halinde olan bir tırın üzerindeki iş makinası tramvaya enerji veren hatta çarparak kabloları koparıp tramvay seferlerinin durdurulmasına neden olmuştu. Onarım çalışmasının tamamlanmasıyla tramvay seferleri tekrardan sağlanarak bir süreliğine kapatılan trafik akışı yeniden açıldı.
Beyazıt Laleli Durağı mevkiinde seyir halinde olan tır üzerindeki iş makinesinin tramvaya enerji sağlayan elektrik tellerine çarparak kabloları koparması nedeniyle seferler iki yönlü olarak durdurulmuş, trafik akışı bir süreliğine kapatılmıştı. Onarım çalışmasının tamamlanmasıyla trafik akışı tekrardan sağlanarak tramvay hattı kullanıma açıldı.

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