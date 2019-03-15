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Beyazıt'ta eylem yapan gruba polis müdahalesi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 18:11 | Son Güncelleme

BEYAZIT'ta eylem yapan gruba polis müdahale etti.

Harun UYANIK - Can ÖZER/İSTANBUL, (DHA) BEYAZIT'ta eylem yapan gruba polis müdahale etti.

16 Mart 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde 7 öğrencinin öldürülmesi ile Halepçe katliamının yıldönümleri nedeniyle Beyazıt Meydanı'nda toplanan öğrenci grubu basın açıklaması yaptı. Grup basın açıklamasının ardından yürümek istedi ancak polis izin vermedi. Polis ile eylemciler arasında arbede çıktı. Polis, gruba müdahale etti. Gaz mermisi kullanan polis, eylemcilerden bazılarını gözaltına aldı.

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