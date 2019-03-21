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Beyazıt'ta özel halk otobüsü kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 10:59 | Son Güncelleme

  BEYAZIT'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Cemil ÖZDEMİR - Hüseyin COŞKUN - Zeki GÜNAL - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) BEYAZIT'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 10.00 sıralarında Beyazıt'ta meydana geldi. Özel halk otobüsü sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yeşil alana da giren otobüs 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Olay gelen ambulanslarla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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Ek fotoğraf // Beyazıt'ta özel halk otobüsü kazası; çok sayıda yaralı varEk fotoğraf // Beyazıt'ta özel halk otobüsü kazası; çok sayıda yaralı var
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