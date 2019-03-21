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Beyazıt’taki otobüs kazası dehşeti kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 12:42 | Son Güncelleme

Beyazıt’ta gaz pedalı sıkıştığı iddia edilen otobüsün karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyazıt’ta gaz pedalı sıkıştığı iddia edilen otobüsün karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otobüsün önündeki araçlara çarparak ilerlediği ve otoparktan aşağıya düştüğü görülüyor.
Beyazıt’ta sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi yaralanmış 12 araç hasar görmüştü. Yaşanan dehşet anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen otobüsün araçlara çarptığı ve ardından otoparka düştüğü görülüyor.

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