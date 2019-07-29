Beyazsu konuklarını yatılı da ağırlayacak

Yapılan yatırımla diğer yatırımcıların da önünün açıldığını ifade eden Karamanlı, alanda tesisi bulunan iş yeri sahiplerinin de yerlerini düzenleyip yenilediğini aktardı.

Tesisin İzmir'den gelen müdürü Simge Karamanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin yapımı için 11 milyon lira harcandığını belirterek gelen misafirlerin güzel vakit geçirmelerinin amaçlandığını söyledi.

Bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen alanda kurulan sosyal tesis sayesinde ziyaretçilerin artık lüks bir otelde konaklaması da mümkün.

Suya girerek ya da soğuk su üzerine kurulan çardaklarda dinlenerek doğal yaşamın keyfini çıkaran vatandaşların büyük ilgi gösterdiği mesire alanındaki tesis sayısına her geçen yıl yenisi ekleniyor.

Midyat'a 30, Nusaybin'e 20 kilometre uzaklıktaki Beyazsu mesire alanı, doğal güzellikleri ve kaynak suyu ile sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.

Karamanlı, 18 odalı otelin 50 kişi kapasiteli olduğunu dile getirerek, turistler için artık mesire alanının bir geçiş noktası olmaktan çıkıp bir, iki gün veya haftalık konaklama imkanı sunacağını kaydetti.

"Burada gece ayrı, gündüz ayrı bir atmosferle baş başa kalıyoruz. Yurt dışından ve yurt içinden gelen ziyaretçi sayısını artırmak istedik. Beyazsu'ya can verdik." diyen Karamanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Restorandan diğer hizmetlere kadar geniş yelpazede bir konaklama alanı oluşturduk. Buraya mimar getirmedik, hayal ettik ve tasarladık. Beyazsu üzerindeki gölgeyi tamamen kaldırmak istedik. Tesis içerisinde çardakların yanı sıra farklı bir atmosfer oluşturduk. İlerleyen süreçte tesis içerisinde bungalov tarzı evler de inşa edeceğiz. Daha önce Beyazsu'ya gelen ziyaretçiler konaklamadan ayrılıyordu. Konaklama eksikliği vardı. Artık yurt içi veya yurt dışından gelen misafirler 'Beyazsu'da bir iki gün konaklayalım' diyecekler. Düğün, nişan ve doğum günlerini burada kutlayabilecekler."

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