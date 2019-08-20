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Beybahçe Saldırısı Üçüncü Yılında Anıldı

20.08.2019 18:54 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir düğün evini hedef alan ve IŞİD’in üstlendiği bombalı saldırının üçüncü yıl dönümünde hayatını kaybeden 57 kişi için yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı. Olayın yaşandığı yere hayatını kaybedenlerin yakınları gül bıraktı

Beybahçe Saldırısı Üçüncü Yılında Anıldı

Gaziantep’te bir düğün evini hedef alan veIŞİD’in üstlendiği bombalı saldırının üçüncü yıl dönümünde hayatını kaybeden 57 kişi için yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı. Olayın yaşandığı yere hayatını kaybedenlerin yakınları gül bıraktı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Beybahçe mahallesinde 20 Ağustos 2016 tarihinde bir Kürt ailenin düğününe yapılan intihar saldırısında 40'ı çocuk 57 kişi yaşamını yitirmiş, 69 kişi de yaralanmıştı. Saldırının 3. yıl dönümünde patlamanın olduğu alanda bir anma ve basın açıklaması yapıldı. Anmaya yaşamını yitirenlerin yakınlarının yanı sıra HDP, DBP, İnsan Hakları Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği yöneticileri ve üyeleri katıldı. HDP Şahinbey İlçe Binası önünden çok sayıda polis gözetiminde yürüyen grup patlamanın olduğu alana geldi.

Anmada konuşan HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç, patlamayı yapanların ve yaptıranların er geç tarih önünde hesap vereceğini vurguladı.

Kılıç : “IŞİDçilerin mahkeme ifadeleri önemsenmediği için saldırı yaşandı’’

Yaşanan saldırının perde arkasında ihmaller zincirinin olduğuna söyleyen HDP Gaziantep İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç, “Cihatçı örgüt IŞİD, acımadan o geceyi kana bulayarak çoluk, çocuk, kadın 56 ölü ve çok sayıda yaralı bıraktı. Bu ülkede ne zaman bir barış ve kardeşlik rüzgarı eserse, hemen o rüzgarı dağıtmak için Gaziantep katliamı ve benzeri katliamlar yapılır, yaptırılır. Bu katliamı yapanlar ve yaptıranlar akıttıkları kanda muhakkak bir gün boğulacaklardır. Bu ülkede karanlık güçler gücünü ‘ne yaparsa yanlarına kar kalıyor’dan alıyorlar. Eğer Diyarbakır mitingi patlamasının peşine düşülseydi, Suruç katliamı yaşanmazdı. Suruç katliamının durumu gün yüzüne çıkarılmış olsaydı Ankara Gar katliamı yaşanmazdı. Gar katliamı öncesi IŞİDci katillerin mahkeme ifadelerindeki ‘Kürt düğünlerini kendilerine zindan edeceğiz’ açıklamaları önemsenmediği için Antep katliamını yaşadık. En ufak insani değerden nasibini almamış katiller sürüsünün yaptığı saldırıyı nefretle kınıyoruz. Katliamda yaşamını yitiren canlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine başsağlığı dileklerimizi tekrar iletiyoruz’’ diye konuştu.

Avukat Özpolat : ‘Soruşturmada eksiklikler, yanlışlar var’

Ülkede adaletsizliğin ve hukuksuzluğun bu tarz katliamların önünü açtığına dikkat çeken dava avukatlarından Berivan Özpolat ise, üç yıl önce açıklamanın yapıldığı yerde yapılan saldırının bu topraklarda yaşanan en büyük katliam olduğunu ifade ederek “Bunun en önemli nedeni 40 masum çocuğun böyle bir katliam neticesinde hayatını kaybetmiş olmasıdır. Katliamın yapıldığı ilk andan itibaren Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyasında birçok hususta eksiklik ve yanlışlık yapıldı. İlk andan itibaren patlamanın yaşandığı bu sokak belediye ekipleri tarafından yıkatıldı. Deliller muhafaza altına alınmadı. Yine dosyayı inceleme hakkımız da savcılıkça engellendi ” şeklinde ifadeler kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından olayın yaşandığı alana patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve HDP’li yöneticiler tarafından güller bırakıldı.

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