Beybahçe Saldırısının 4. Yılında Aileler Adalet İstiyor

Beybahçe saldırısında yaşamını yitiren 40'ı çocuk 56 kişi, olayın dördüncü yıldönümünde bombalı saldırının düzenlendiği sokakta anıldı. Gaziantep’te bir düğün evini hedef alan ve IŞİD’in üstlendiği bombalı saldırının dördüncü yıldönümünde hayatını kaybeden 56 kişi için olayın yaşandığı yere karanfil bırakılarak basın açıklaması yapıldı. Acı olayın yıldönümünde düzenlenen anma programına patlamada yakınlarını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM İdare Amiri ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Toğrul, Milletvekilleri Serpil Kemalbay ve Ömer Faruk Gergerlioğlu katıldı. “Burada bir çocuk katliamı yaşandı’’ Saldırının yapıldığı yerde konuşan Gaziantep Milletvekili Mahmut Tuğrul, yaşamını yitirenleri anarak başladığı konuşmasında, IŞİD militanlarının, Ankara Garı saldırısı soruşturmasında kendilerini bir Kürt düğününde patlatacakları yönünde verdikleri ifadelere rağmen önlem alınmadığını belirterek, “Burada 56 yurttaşımız hayatını kaybetti ve bunların 40’ı daha çocuktu. O dönem DAİŞ çeteleri Antep’i mesken tutmuşlardı. DAİŞ’in HDP’nin Diyarbakır mitingi, Suruç ve Ankara Gar patlaması şayet engellenseydi Beybahçe Katliamı yaşanmayacaktı. Bu çocuk katliamının yaşandığı olayda maalesef arka plan ortaya çıkarılmış değil” dedi.

“Mahkeme itirazlarımızı görmezden geldi’’ VOA Türkçe’ye konuşan dosya avukatlarından Mehmet Alagöz, güvenlik gerekçesiyle dava dosyasının Kayseri’ye taşınarak, aileden uzak bir şekilde hızlıca sonuçlandırıldığını ifade ederek “Detaylı bir inceleme yapılmayan kovuşturmanın sonunda hüküm oluşturularak, dosyada adı geçen şüphelileri cezalandırma yoluna gidilmişti. Biz davanın her safhasında olayın bilinmeyenlerinin ve karanlıkta kalan yönlerinin açığa çıkması yönünde itirazlarda bulunduk ama o süreçte sürekli reddedilmişti. Gerekçeli karar gerek beni gerekse dosyadaki diğer avukat arkadaşlarımızı tatmin etmemişti. İstinaf aşamasında da hangi delillerin toplanması gerektiğini ayrıntılı olarak anlatmıştık fakat istinaf mercii, itirazlarımızı görmezden gelerek dosyayı kapattı. Dosya şu anda Yargıtay aşamasında, biz bu süreçte de dosyadaki eksiklikleri çok kapsamlı bir şekilde dile getirdik’’ ifadelerini kullandı. “Adalet istiyoruz’’ Olayda 13 yaşındaki oğlu Orhan Yavuz’u kaybeden baba Kasım Yavuz VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Bugün katliamın yıldönümü. Olayın yaşandığı yere giderek basın açıklaması yaptık. Mezarlığa da gittik. Ben bu saldırıda 13 yaşındaki oğlumu kaybettim. Biz adalet istiyoruz. Barış istiyoruz, burada birlikte rahat bir şekilde yaşamak istiyoruz. Ayrıca bu olayı gerçekleştirenlerin yargılanmasını istiyoruz. Düşmanımızın kim olduğunu bilmiyoruz, kimliğinin açıklanmasını istiyoruz. Biz şimdiye kadar kimseye zarar vermedik. Bu olay neden başımıza geldi bilmiyorum. Oğlumun adı Orhan’dı. Bu saldırıda hayatını kaybetti. Mahkemede karar çıktı. Bir üst yargıya başvuru yapıldı ama 4-5 aydır bir sonuç alamadık henüz’’ diye konuştu.