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Beydağ'da motosiklet sürücüsü yaşamanı yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 01:17 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Beydağ ilçesinde kasksız motosiklet sürücüsü Serdar Cerit (24), 40 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi.

Beydağ'da motosiklet sürücüsü yaşamanı yitirdi

Faruk ÇARK/BEYDAĞ (İzmir),(DHA) - İZMİR'in Beydağ ilçesinde kasksız motosiklet sürücüsü Serdar Cerit (24), 40 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi.
Kaza saat 23.00 sıralarında Beydağ ilçesi Beyköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ehliyetsiz, Serdar Cerit, kullandığı 35 BA 727 plakalı motorsikleti ile seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi. motosiklet, yaklaşık 40 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki kapıya çarparak durabildi. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Cerit'in yüzünün sürtünmeden dolayı parçalanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yoldan geçen vatandaşlar 112 acil sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Kazanın ardından 112 Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapmışolduğu kontrollerde Serdar Cerit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının yaptığı incelemenin ardından Cerit'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kazada yaşamını yitiren kasksız motosiklet sürücüsü Serdar Cerit7in bugün ehliyet sınavına gireceği öğrenildi.

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Beydağ'da motosiklet sürücüsü yaşamanı yitirdiBeydağ'da motosiklet sürücüsü yaşamanı yitirdiBeydağ'da motosiklet sürücüsü yaşamanı yitirdiBeydağ'da motosiklet sürücüsü yaşamanı yitirdi

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