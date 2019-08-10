Beydağ'da ormanlık alanda 2350 kök Hint keneviri ele geçirildi

Faruk ÇARK/ BEYDAĞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Beydağ ilçesinde, jandarmanın ormanlık alana düzenlediği operasyonda izinsiz yetiştirildiği belirlenen 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirlerini yetiştiren kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beydağ'ın kırsal Erikli Mahallesi, Çatak mevkiinde yaptıkları arama tarama çalışmaları çerçevesinde ormanlık alanda izinsiz olarak Hint keneveri yetiştirildiğini belirledi. Bunun üzerine bu sabah söz konusu yere giden jandarma ekipleri, 2 bin 350 kök Hint keneverini imha edilmek üzere tek tek söktü. Jandarma ekipleri, burada buldukları sigara izmariti, pet şişeler ve sulama hortumlarına da el koyup, kriminal incelemeye gönderdi. Jandarma, Hint kenevirlerini yetiştiren kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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