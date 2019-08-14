HABER

Beydağı'nda çıkan yangın, 5 hektarlık alanı küle çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 00:46 | Son Güncelleme

MALATYA'daki ormanlık alanın büyük çoğunluğunun bulunduğu Beydağı'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Beydağı'nda çıkan yangın, 5 hektarlık alanı küle çevirdi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'daki ormanlık alanın büyük çoğunluğunun bulunduğu Beydağı'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla söndürüldü. Yangında 5 hektarlık alanı kül oldu.
Yangın, akşam saatlerinde Konak Mahallesi üstünde bulunan Beydağları'nın zirvesinde meydana geldi. Köm mevkiinde dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye araçlarının çıkamadığı alana yürüyerek giden ekiplere vatandaşlar yardım etti. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ambulanslarda oksijen verildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma ile kontrol altına alınan yangında 5 hektar ormanlık alan küle döndü. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Beydağı'nda çıkan yangın, 5 hektarlık alanı küle çevirdiBeydağı'nda çıkan yangın, 5 hektarlık alanı küle çevirdiBeydağı'nda çıkan yangın, 5 hektarlık alanı küle çevirdi

PARTNERÖlümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!Ölümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!
Malatya’da korkutan yangınMalatya’da korkutan yangın
Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı (1) Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı (1) 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı...

Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek ise bambaşka çıktı

Serinlemek için sulama kanalına girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Serinlemek için girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Malatya'da iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.