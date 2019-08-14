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Beydağı'nda çıkan yangın, 5 hektarlık alanı küle çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 09:22 | Son Güncelleme

MALATYA'daki ormanlık alanın büyük çoğunluğunun bulunduğu Beydağı'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'daki ormanlık alanın büyük çoğunluğunun bulunduğu Beydağı'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla söndürüldü. Yangında 5 hektarlık alanı kül oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Konak Mahallesi üstünde bulunan Beydağları'nın zirvesinde meydana geldi. Köm mevkiinde dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye araçlarının çıkamadığı alana yürüyerek giden ekiplere vatandaşlar yardım etti. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ambulanslarda oksijen verildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma ile kontrol altına alınan yangında 5 hektar ormanlık alan küle döndü. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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