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  4. Beydağları’nda Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

Beydağları’nda Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 14:26 | Son Güncelleme

Antalya’nın Saklıkent zirvesinde, Sarıkamış Harekatı’nın 105’inci yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Antalya’nın Saklıkent zirvesinde, Sarıkamış Harekatı’nın 105’inci yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Binlerce vatandaş ellerinde bayrak, karda ve soğukta kilometrelerce yürüdü.
1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nun Rus İmparatorluğu’na yönelik düzenlediği Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen askerleri anmak için 2 bin 400 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi’nde, "Saklıkent’ten Sarıkamış’a Gençlik Şühedanın İzinde" isimli yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Asker ve polisler Türk bayrağı taşıdı
Yürüyüşte yer alan asker ve polisler, dev Türk bayrağı ile Atatürk posteri taşıdı. Metrelerce karın kapladığı Beydağları’nda yürüyen binler, ellerinde Türk bayrakları ile şehitleri yad etti. 2 kilometrelik yürüyüşün ardından tören alanına ulaşan vatandaşlar, Sarıkamış şehitleri için dualar ederek, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını okudu.

"Sizin yaptıklarınızı yapmaktan tereddüt etmeyeceğiz"
Tören alanında bir konuşma gerçekleştiren Vali Karaloğlu, Sarıkamış şehitlerini anmak ve dualar göndermek için yürüdüklerini belirtti. Sarıkamış şehitlerine hitap eden Karaloğlu, "Sizin bıraktığınız ideallere, inanca bugün biz de sahibiz ve sizin bıraktığınız yerden biz o ideallerinizi devam ettirmek istiyoruz. İstikbalimiz için, istiklalimiz için, milli irademiz için, cumhuriyetimizi koruyup kollamak için biz de zamanı geldiğinde sizin yaptığınızı yapmaktan tereddüt etmeyeceğiz demek için buradayız" şeklinde konuştu.

"Kanımız donuyor"
Hiçbir zaferin zahmetsiz elde edilmediğini ifade eden Karaloğlu, "Sarıkamış’ta belki bir zaferimiz yok ama Sarıkamış’ı her hatırladığımızda yüreğimizin burkulduğunu, kanımızın donduğunu, o gün Sarıkamış şehitlerinin hissettiklerini biz de hissederiz. Sarıkamış’tan alacağımız dersler ve ibretler var. Her şeyden önce o gün ülkemizin ve milletimizin içinde bulunduğu durum dolayısıyla belki askerimize iklimin, doğanın gerektirdiği teçhizatları veremedik, elbiseyi, potini, kabanı veremedik, eline silahını belki veremedik. Sarıkamış’tan ders çıkararak günün teknolojisi ne ise onu üretmek, kullanmak ve esiri olmamak durumundayız. Günün teknolojisi ne gerektiriyorsa bunu milli ve yerli olarak üretmek zorundayız. Eğer günün koşulları yerli tankımızı yerli otomobilimizi üretmemizi gerektiriyorsa bunları üretmek durumundayız. Sarıkamış’tan bu dersi çıkarmak durumundayız" mesajını verdi.

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