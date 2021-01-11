Beygir gücü nedir? Bir beygir gücü neye eşittir?

BG veya HP olarak da kısaltarak kullandığımız “Beygir Gücü” aslında İngilizce’den birebir tercüme ile Türkçe’ye çevrimiştir. HP kısaltmasının açılımı olan “Horse Power” ifadesindeki Horse kelimesi “At” veya “Beygir” olarak bilinir. Power kelimesi ise “Güç” anlamına gelmektedir. Bu ikili direk dilimize beygir gücü olarak geçmiştir. Beygir gücü olarak ifade ettiğimiz rakamlar aslında nasıl açıklanıyor? Beygir gücü nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? İşte bunun cevaplarını yazımızda vereceğiz.

Genel olarak yanlış bir algı vardır. Motorun ürettiği belli bir beygir güç neye eşittir? Nasıl hesaplanmıştır. Bunlar hep akılları karıştıran konulardır. Motor gücünü ifade etmek için kullanılan HP yani Horse Power ifadesi sonradan ortaya çıkmış bir ikilidir. Bu ifade 1736-1819 yılları arasında yaşamış olan ve buhar makinalarını geliştiren Mühendis James Watt‘ın soyadı olarak bilinir. Bu dönemde güç birimi “Watt” olarak ortaya çıkmıştır.

BEYGİR GÜCÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Güce soy ismini veren mucit ve mühendis James Watt aslında o dönemin en verimli buhar makinelerini icat eden bir mühendisti. O dönemde ürettiği bir çok buharlı makine ile o dönemin tüm ağır işlerini bu makinelere yaptırırdı. Eskiden kullanılan atlar yerini bu buhar makinelerine bıraktı. Her dönem olduğu gibi o dönemde bazı insanlar makinalara karşı ön yargılı olması işleri zorlaştırıyordu. Bu dönemde James Watt, bir beygirin yaptığı işten daha fazlasını makinaların yapabileceğine inanıyordu.