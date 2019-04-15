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Beyin, bilişsel bilim ve yapay zekâ Yeditepe Üniversitesi’nde konuşulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 13:13 | Son Güncelleme

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Beyin ve Bilişsel Bilim Sempozyumu ve onun uydu etkinliği olan Disiplinlerarası Yapay Zeka Çalışmaları Sempozyumu, 27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Beyin, bilişsel bilim ve yapay zekâ Yeditepe Üniversitesi’nde konuşulacak

İSTANBUL, (DHA) - Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Beyin ve Bilişsel Bilim Sempozyumu ve onun uydu etkinliği olan Disiplinlerarası Yapay Zeka Çalışmaları Sempozyumu, 27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Beyin, bilişsel bilim ve yapay zekânın konuşulacağı, farklı disiplinlerden çok sayıda bilim insanı ve araştırmacının konuşmacı olarak yer alacağı sempozyumlar 27-28 Nisan tarihlerinde yapılacak. Etkinlikte son gelişmeler ve etik sorunlar tartışılacak. Ayrıca, konuklara interaktif yapay zekâ uygulamaları deneyimi sunulacak.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Disiplinlerarası Yapay Zeka Çalışmaları Sempozyumu'nun ise (SIAIS), 27 Nisan’da, üniversitenin '26 Ağustos Yerleşimi’nde gerçekleştirilecek. Yapay zekâ tekniklerini kendi araştırma alanlarında kullanan farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getiren sempozyum, yapay zekânın sosyal yaşam üzerindeki olası etkileri ve ortaya çıkabilecek etik kaygıları ele alacak.

ISBCS’NİN BU YILKİ EV SAHİBİ YEDİTEPE

Türkiye’de bilişsel bilim programları sunan üç üniversite Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Boğaziçi Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nce altı yıldır düzenlenen Uluslararası Beyin ve Bilişsel Bilim Sempozyumu’na da bu yıl Yeditepe Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Sempozyumda, öğrencilerin bilişsel bilim alanındaki son araştırmalar hakkında bilgi sahibi olması, araştırmacıların bir araya gelerek iş birlikleri başlatması hedefleniyor. Yapay zeka, dilbilim, bilgisayar bilimi, antropoloji, psikoloji, sinirbilim, felsefe ve eğitim gibi disiplinlerin ortak çalışmasından oluşan bilişsel bilim çalışmalarını içeren sempozyum, 28 Nisan’da çok sayıda yerli ve yabancı konuğu ağırlayacak.

Kayıtların devam ettiği sempozyumlar için üniversitenin internet sitesinden detaylı bilgi alınabilir.

Beyin, bilişsel bilim ve yapay zekâ Yeditepe Üniversitesi’nde konuşulacakBeyin, bilişsel bilim ve yapay zekâ Yeditepe Üniversitesi’nde konuşulacak

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