Beyin cerrahından ezber bozan açıklama: "Teorik olarak beyin nakli mümkün"

İlk kafa nakli 1908 yılında Charles C. Guthrie tarafından yapılmış ve başarısızlıkla sonuçlanmış. Ekol Tv ekranlarında Oylum Talu' ile Hafta Sonu programına konuk olan Beyin Cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın "Teorik olarak beyin nakli mümkün" dedi.

BEYİN NAKLİ MÜMKÜN MÜ?

Beyin Cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın:

"Parsiyel olarak bunu yapıyoruz. 1990'lı yıllarda yaptığım bir çalışma bir dergiye kapak olmuştu 'beyin nakline doğru' diye. Örneğin dopamin eksikliğinden ortaya çıkan bir parkinson hastası var. Ona dopamin hücreleri aktarılabiliyor. Fakat total beyin-kafa nakli başka bir şeydir."

"BEYİN NAKLİ KÖPEKLER ÜZERİNDE YAPILDI

Prof. Aydın, "Çin’de köpekler üzerinde yapılan bir deneyde, bir köpeğin kafasına ikinci bir kafa ilave edilerek bu alanda çalışmalar yürütüldü. Ben bilim adamı kimliğimle konuşuyorum. Torik olarak beyin nakli mümkün." dedi.

NÖROBİLİM ÇOK HIZLI İLERLİYOR"

"Nörobilim çok hızlı ilerliyor." diye belirten profesör, "Bence önümüzdeki 10 yıl Nobel'i hep nörobilim alacaktır." öngörüsünde bulundu.