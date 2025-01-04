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  4. Beyin cerrahından ezber bozan açıklama: "Teorik olarak beyin nakli mümkün"

Beyin cerrahından ezber bozan açıklama: "Teorik olarak beyin nakli mümkün"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.01.2025 12:31
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Organ nakli günümüz teknolojisinde yaygın olarak yapılan ameliyatlardan biri. Organ naklinin tarihi çok eskilere dayansa da başarılı nakillerin gerçekleşmesi 1960’lı yılları buldu. Kafa nakli konusunda bugüne kadar sadece hayvan deneyleri yapılmış. Maymunlar, köpekler ve fareler üzerinde yapılan deneyler sonucunda kafa nakli ile ilgili pek çok sorun ve bunları çözecek teknik keşfedilmiş. Peki, beyin nakli mümkün mü? Beyin Cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın açıkladı.

Beyin cerrahından ezber bozan açıklama: "Teorik olarak beyin nakli mümkün"

İlk kafa nakli 1908 yılında Charles C. Guthrie tarafından yapılmış ve başarısızlıkla sonuçlanmış. Ekol Tv ekranlarında Oylum Talu' ile Hafta Sonu programına konuk olan Beyin Cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın "Teorik olarak beyin nakli mümkün" dedi.

BEYİN NAKLİ MÜMKÜN MÜ?

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Beyin Cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın:

"Parsiyel olarak bunu yapıyoruz. 1990'lı yıllarda yaptığım bir çalışma bir dergiye kapak olmuştu 'beyin nakline doğru' diye. Örneğin dopamin eksikliğinden ortaya çıkan bir parkinson hastası var. Ona dopamin hücreleri aktarılabiliyor. Fakat total beyin-kafa nakli başka bir şeydir."

"BEYİN NAKLİ KÖPEKLER ÜZERİNDE YAPILDI

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Prof. Aydın, "Çin’de köpekler üzerinde yapılan bir deneyde, bir köpeğin kafasına ikinci bir kafa ilave edilerek bu alanda çalışmalar yürütüldü. Ben bilim adamı kimliğimle konuşuyorum. Torik olarak beyin nakli mümkün." dedi.

NÖROBİLİM ÇOK HIZLI İLERLİYOR"

"Nörobilim çok hızlı ilerliyor." diye belirten profesör, "Bence önümüzdeki 10 yıl Nobel'i hep nörobilim alacaktır." öngörüsünde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Çin Cerrah Beyin köpek kafatası ameliyat deney
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