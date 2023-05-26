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Beyin çipi projesinde önemli bir adım daha: Elon Musk'ın firması Neuralink için beklenen onay çıktı!

26.05.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li iş insanı Elon Musk'un sahibi olduğu Neuralink firması, beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) onay aldığını açıkladı. söz konusu projeyle, beyne mikroçipler yerleştirilecek. Mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmek ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmak hedefleniyor.

Beyin çipi projesinde önemli bir adım daha: Elon Musk'ın firması Neuralink için beklenen onay çıktı!

BBC'nin haberine göre, Neuralink sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, beyin çipi projesinin FDA tarafından onayının "birgün birçok insana yardım etmesini sağlayacak önemli bir adım" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Neuralink takımının FDA ile yakın işbirliği sayesinde onay alındığı, deney aşaması başvuruları için gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

beyin çipi

BEYNE MİKROÇİPLER YERLEŞTİRİLECEK

Neuralink firması, söz konusu projeyle, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedildi.

Öte yandan uzmanlar, Neuralink'in beyin implantlarının, yaşanabilecek muhtemel teknik ve güvenlik endişeleri dikkate alınarak yapılacak ön çalışmaların daha dikkatli ve geniş kapsamlı yapılması konusunda uyarıda bulunuyor. (AA)

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