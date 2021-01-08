Beyin egzersizi nasıl yapılır? İşte en pratik beyin egzersizi örnekleri

Farklı beyin bölgeleri arasında daha fazla bağlantıyı uyandırmak, hafıza güçlendirmek, hormon üreterek yaşlanmanın etkilerini en aza indirmek için beyin egzersizleri yapabilirsiniz. Daha dayanıklı sinir hücreleri oluşturarak beyniniz için koruma kalkanı oluşturacağınız beyin egzersizlerini boş zamanlarınızda uygulayabilirsiniz.

İşte beyin egzersizi için ihtiyacınız olanlar:

Bulmaca,

Kitap,

Satranç,

Dama vb zeka oyunları

1. ADIM: SIK SIK BULMACA ÇÖZÜN:

Bulmaca çözmek eski bilgilerinizi tazelemenize ve beyninizin çalışmasına yardımcı olur.

2. ADIM: KİTAP OKUYUN:

Kitaptaki karakterler, mekanlar ve oyunlar zihinde canlandırılırken beynin hem sağ hem sol lobu kullanılmaktadır.

3. ADIM: ÖĞRENDİKLERİNİZİ HAYATA GEÇİRİN:

Duyduğunuz bir yemek tarifini ya da seyrettiğiniz bir tarifi yapmaya çalışın. Bir şeyi duyduktan ya da seyrettikten sonra yapmaya çalışmak beyin için faydalı bir egzesizdir.

4. ADIM: RUTİNİN DIŞINA ÇIKIN:

İşlerinizi yaparken hep aynı elinizi kullanmayın. Mutfak eşyalarınızın yerini sık sık değiştirerek nereye koyduğunu hatırlamaya çalışın.