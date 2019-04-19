Beyin felci geçiren Ege hayırseverlerden destek bekliyor

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı

Anne İpek Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Ege'nin medikal malzeme giderinin aylık bin 300 lirayı bulduğunu, kendisinin çalışmaya başladığını eşinin ise çocuklarına baktığını söyledi.

Torbalı Devlet Hastanesinde 12 Aralık 2018'de göz ameliyatı öncesi kalbinin durması üzerine oksijen yerine azot verilmesi sonrası yoğun bakıma kaldırılan ve serebral palsi (beyin felci) teşhisi konan 5 yaşındaki Ege, nefes borusuna takılan trakeostomi tüpüyle yaşamına devam ediyor.

İZMİR (AA) - İzmir'de göz ameliyatı öncesi oksijen yerine azot gazı verildiği için beyin felci geçiren 5 yaşındaki Ege Avcı'nın annesi İpek Avcı, oğlunun tedavilere olumlu yanıt verdiğini belirterek, medikal malzemelerin temini için hayırseverlerden destek beklediklerini ifade etti.

İlaç giderlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandığını belirten Avcı, "Medikal giderlerinin çok az bir kısmını devlet karşılıyor. Şimdiye kadar medikal malzemelerini hep eşimizin dostumuzun yardımlarıyla aldık. Ayaklarının düz durması için kullanmamız gereken 'afo' adı verilen aparat var. Bu 6 ayda bir yenileniyor. Tekinin tanesi 600 lira. Biz bu konuda devletimizden yasal bir düzenleme bekliyoruz. Valilik onayıyla yardım hesabı açıldı. Ege artık küçük küçük tepkiler vermeye başladı ve gülümsüyor. Onun daha çok gülümsemesi için medikal malzemeye ihtiyacımızı var. Bu konuda hayırseverlerden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Oğlunun sağlığına kavuşacağı günü sabırla beklediğini anlatan Avcı, beyinde ödemden dolayı ölen hücrelerin kendisini yenilenmesi umut ettiklerini ifade etti.

Avcı, yapılan hatayla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini, sağlık çalışanlarının kusursuz bulunduğu ilk bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini, ardından Valilik makamının sağlık çalışanlarıyla ilgili soruşturma izni verdiğini, onların da karara itiraz ettiğini aktardı.

