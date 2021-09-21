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Beyin gelişimi ve görme bozukluğuna omega önerisi

21.09.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omega yağ asitlerinin beyin gelişimi ve görme bozukluklarına çeşitli faydaları olduğunu söyleyen Dr. Beria Aksu Selman, “Omeganın içerisinde bulunan EPA ve DHA yağ asitlerinin faydaları oldukça fazladır. Omega 3-6-9 yağ asitlerinin beyin gelişimi, göz sağlığı, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, koroner kalp hastalıklarının önlenmesi gibi çok önemli fonksiyonları vardır” dedi.

Beyin gelişimi ve görme bozukluğuna omega önerisi

Omega 3, omega 6 ve omega 9 (oleik asit)’dan oluşan omega yağ asitlerinin insan vücuduna faydaları hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Beria Aksu Selman, asitlerin her birinin farklı ve önemli etkileri bulunduğunu söyledi.

“KALP VE DAMAR SAĞLIĞININ KORUNMASINA YARDIMCI OLUR”

Omega-3’ün vücudun her zaman ihtiyacı olan bir yağ asidi olduğunu ifade eden Dr. Beria Aksu Selman, “Omega-3 özellikle kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur. Balık yağında omega 3 yağ asitleri bulunmaktadır” diye konuştu.

Omega-6’nın çoklu doymamış yağ asitleri olduğunu belirten Dr. Beria Aksu Selman, “Omega-6 yağ asitleri de önemlidir ve esansiyeldir, yani yalnızca gıdalar ve gıda takviyeleri ile alınabilmektedir. Bu yağlar öncelikle enerji için kullanılır. Çuha çiçeği yağı içerisinde omega-6 yağ asitleri yoğun oranda bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Omega-9’un ise tekli doymamış yağ asitleri olduğunu aktaran Dr. Beria Aksu Selman, “En yaygın omega-9 asidi ise oleik asittir. Keten tohumu yağında yoğun oranda omega-9 yağ asitleri bulunmaktadır. Özellikle omega 3,6 ve 9 yağ asitlerinin beraber alınması, günümüz şartlarındaki beslenme alışkanlıkları göz önünde bulundurulduğunda daha da önemli olduğu anlaşılmaktadır” açıklamasında bulundu.

“OMEGA YAĞLARA İHTİYAÇ ANNE KARNINDA BAŞLIYOR”

Omega yağların tüketiminin önemine değinen Dr. Beria Aksu Selman, “Omega yağlara olan ihtiyaç anne karnında başlayıp, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde devam etmektedir. Yapılan araştırmalarca özellikle ilerleyen yaşlarda kalp ve damar hastalıkları açısından riski azalttıkları kanıtlanmıştır. Göz sağlığı ve beyin gelişimi açısından fayda sağlayan bu yağlar ayrıca gebelikte kullanılması durumunda da bebeğin beyin ve göz gelişimine katkıda bulunacağı için katkısız ve güvenilir bir markadan satın alınması da oldukça önemlidir’’ diye konuştu.

Kaynak: DHA

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