Beyin göçü: "Üniversite sınavında ilk 400'e giren öğrencilerimizi altın tepside yurt dışına sunuyoruz"

Türkiye'de her yıl üniversite sınavında ilk 400'e girenler arasından öğrencilerin eğitim gördüğü Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunlarının çoğu son yıllarda yurt dışına gitmeye başladı. Bölümde yaklaşık 30 yıldır öğretim üyeliği yapan Prof. Lale Akarun, "Son yıllarda hiç bu kadar tavsiye mektubu yazmamıştım" derken mezunların sadece master ve doktora için değil iş için de yurt dışını tercih etmeye başladığını anlattı.

Bilgisayar Mühendisliği bölümünde robot ve yapay zeka çalışmalarını yürüten Yrd. Doç Emre Uğur ise araştırmalarını bir süre yurt dışında sürdürdükten sonra üniversite geri dönen öğretim görevlilerinden biri. Uğur, robot programlama gibi önemli araştırmalarda yüksek lisans öğrencisi bulmakta zorlandıklarını belirtirken yaşadığı bir olayı şöyle anlattı: "Boğaziçi Üniversitesi'ne ilk geldiğimde aldığım bir Avrupa Birliği projem vardı ve o Avrupa Birliği projesinin ilk araştırmacısı, Makine Mühendisliği Bölüm birincisi bir arkadaştı. Çok iyi işler çıkarmaya başladı. Onu biraz deneyim kazansın diye altı aylığına İsviçre'de bir üniversiteye staja gönderdim ve ondan sonra orada doktora teklifi aldı ve bir daha Türkiye dönmedi. Sonra yeni öğrencilerle o eksiklikleri kapattık. Ama sonra o öğrenciler de teker teker gitmeye başladı. Lisans seviyesindeki öğrenciler bile artık Türkiye'de durmak istemedikleri için yurtdışına nasıl gideriz düşüncesiyle sürekli çalışıyorlar ve yurtdışındaki şirketlerin sınavlarına hazırlanıyorlar."

Boğaziçi Üniversitesi'nden sonra doktora için ABD'nin önde gelen kurumlarından Brown Üniversitesi'ne giden doktora öğrencisi Tuluhan Akbulut kendi dönemindeki mezunlardan sadece 3-4 arkadaşının Türkiye'de kaldığını söyledi.

BBC Türkçe'de Osman Kaytazoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğretim üyeleri, üniversiteden yurt dışına giden öğrenciler ve gitmeyi düşünen öğrencilerle konuştu.

