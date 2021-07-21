Beyin hakkındaki bilimsel çalışmalarda yeni keşif

Max Planck Institute for Human Development ve Medical Center Hamburg-Eppendorf’dan bilim insanları bazı araştırmalar gerçekleştirdi. Bu araştırmalarda 6 sağlıklı orta yaşlı kişi tercih edildi. Katılımcılardan yaklaşık olarak 280 civarında MRI görüntüsü alındı. Yapılan kapsamlı çalışmalar ve incelemeler sonucunda yeni bir keşif yapıldı.

AÇIK HAVADA ZAMAN GEÇİRMEK BEYNE İYİ GELİYOR

Birçok kişi dışarıda geçirilen zamanın beyne iyi geldiğini söylüyor. Bilim insanları işte tam da bunu verilerle kanıtlamış oldu. Buna göre dışarıda geçirilen zamanla beyin arasında doğrudan ilişki var. Açık havaya çıkmanın insanlara hem beyin hem de beden sağlığı veriyor.

Beynin çalışmasında çok büyük bir öneme sahip olan ve kişilerin mutluluğunu sağlayan yapılar incelendi. Sağ dorsolateral-prefrontal kortekste bulunan gri madde ve serebral kortekste frontal lobun yan kısmı araştırma konusu oldu. Buna göre açık havada gezen kişilerin beyninde gri madde daha yoğun bir şekilde bulunuyor.

Açık havada kısa bir süre içerisinde gezmek bile psikiyatrik bozukluklara iyi geliyor. Aynı şekilde beynin prefrontal bölgesindeki gri madde çoğaldığı için beyin işlevselliği iyi bir düzeye ulaşabiliyor. Bugüne kadar ilk defa böyle bir araştırma yapıldı ve açık havada kısa bir süreliğine bile gezmenin beyne çok iyi geldiği kanıtlanmış oldu.

Katılımcılar son derece hassas denemelerden geçirildi. Hatta gün boyunca maruz kaldıkları ışık miktarı bile ölçüldü. Böylece ortaya çıkacak bilimsel sonuçların doğru olması sağlandı. Peki siz açık havada gezdiğinizde beyninizin bundan olumlu etkilendiğini düşünüyor musunuz?

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