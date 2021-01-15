Beyin kanaması belirtilerini başka hastalıklarla karıştırmayın! Bakın neden oluyormuş

Beyin kanamaları oluş yerleri açısından da farklılık gösterir. Travmaya bağlı kanamalar nedeniyle beyin kanaması oluşursa kafatasının altında beyni saran zarın üzerinde olabilir ya da bu zarın altında olabilir.Travmalara bağlı olarak beyin boşluklarında oluşan kanamalar da görülebilir. Beyin damarları içerisinde oluşan kanamalar, beyin anevrizmalarında kanamalar meydana gelebilir. Burada oluşan baloncuğa bağlı kanamalar, genellikle beyin omurilik sıvısının gezdiği boşluklarda meydana gelebilir ve yaygın kanamalardır. Bu kanamalara zaman zaman yüzde 25 oranında beyin dokusunun içindeki kanamalar da eşlik edebilir. Hızlı büyüyen habis tümörlerin içinde de kanama mümkündür. Yüksek tansiyona bağlı kanamalar ise sıklıkla beyin dokusunun içinde meydana gelir, hacmine göre cerrahi tedavi gerekebilir. BEYİN KANAMASI NASIL OLUŞUR? Beyin kanamalarının oluşumunda pek çok neden rol oynar. Travmalar, neoplastik süreçler, tümör içi kanamalar, kan inceltici ilaç kullanımı, damarsal anomaliler genel olarak kanama nedenleridir. Aynı şekilde yüksek tansiyon ve bazı metabolik hastalıklar, kan tablosunda pıhtılaşmayı sağlayan faktör eksikleri de beyin kanamalarına neden olabilir.

BEYİN KANAMASI TİPLERİ NELERDİR? Beyin kanamalarının yerleşimine göre sınıflandırma yapıldığında, genel olarak kafatasının altında yer alan ve beyni de içine alan, beyin zarlarını etkileyen her bölgede kanama oluşabilir. Kafatasıyla beyni saran en dış zar arasında oluşan kanamalar, sıklıkla travmatik kanamalardır. Spontan olarak daha az ortaya çıkarlar. Travmaya bağlı olan bu kanamalarda özellikle acil müdahale gerekebilir. Özellikle 1 cm. üzerinde kitle etkisi olan kanamaların, cerrahi olarak temizlenmesi hayati önem taşımaktadır. Ani olan kanamalarda yine travmatik süreçler ön plandadır. Özellikle 6 saate kadar olan acil cerrahiler, hastanın hayatta kalması açısından çok önemlidir. 6 saati süren kanamalarda gidişat genellikle olumsuzdur. Travmayla ilgili olan beyin dokusu ezilmelerinde, çok büyük kitle etkisi oluşmadığı zaman cerrahi tedavi önerilmez. Beyin dokusu içerisinde oluşan kanamaların da bir çok neden vardır. Tansiyona, kan inceltici ilaçlara, anevrizmalara bağlı oluşabilir. Yerleşimine ve boyutuna bağlı olarak cerrahi tedavi gerekebilir. Hayatı tehdit eden kanamalar derhal boşaltılmalı ve cerrahi olarak tedavi edilmelidir.

BEYİN KANAMASI DURUMUNDA NE YAPMAK GEREKİR? Beyin kanaması teşhisi koyulan hastalarda, öncelikle hastanın hava yolunun ve dolaşımının stabil halde tutulması gerekir. Gerekli tetkikler yapıldıktan ve teşhis konduktan sonra, ilgili cerrahi ve medikal tedavi yapılır. Eğer hasta yoğun bakım şartları gerektiriyorsa, öncelikle yoğun bakımda takip edilmeli ve uygun tedavi buna uygun planlanmalıdır. Kanama minimalse, altta yatan problem daha ileri tetkiklerle ortaya konmalıdır." HANGİ BEYİN KANAMALARI TEDAVİ EDİLEBİLİR? Beyin kanamalarının tedavisinde en önemli kriter, kanamaya bağlı olarak hastanın şuurunda gerileme ve hayati tehlike riskidir. Bu kanamaların değişim yerleri ve oluşum mekanizmaları değişmekle birlikte, genellikle cerrahi prensip aynıdır. Kafatasının açılıp kanın boşaltılması temel amaçtır. Kanamaya neden olan eğer bir tümör dokusu ise, bu tümörün de çıkartılması gerekmektedir. Ayrıca beyin damarlarından kaynaklanan kanamalarda, kanamaya neden olan baloncuğun mandallanması gerekebilir. Damar bozukluğu olan damar yuvarlaklarının da tedavi edilmesi zorunludur.