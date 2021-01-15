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Beyin kanaması belirtilerini başka hastalıklarla karıştırmayın! Bakın neden oluyormuş

15.01.2021 17:56 | Son Güncelleme:
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Beyin kanamasının çeşitli tipleri vardır. Yerleşimine ve oluş nedenine göre sınıflamak mümkündür. Beyin kanamaları bir çok nedenle ortaya çıkabilir. Bu nedenler arasında travma, yüksek tansiyon, beyin damarları içerisinde oluşan anomaliler, damar baloncukları ya da tümör içi kanamalar bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli ilaç kullanımına bağlı kanamalar vardır. Peki beyin kanaması belirtileri nasıl anlaşılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Beyin kanamaları oluş yerleri açısından da farklılık gösterir. Travmaya bağlı kanamalar nedeniyle beyin kanaması oluşursa kafatasının altında beyni saran zarın üzerinde olabilir ya da bu zarın altında olabilir.Travmalara bağlı olarak beyin boşluklarında oluşan kanamalar da görülebilir.

Beyin damarları içerisinde oluşan kanamalar, beyin anevrizmalarında kanamalar meydana gelebilir. Burada oluşan baloncuğa bağlı kanamalar, genellikle beyin omurilik sıvısının gezdiği boşluklarda meydana gelebilir ve yaygın kanamalardır. Bu kanamalara zaman zaman yüzde 25 oranında beyin dokusunun içindeki kanamalar da eşlik edebilir.

Hızlı büyüyen habis tümörlerin içinde de kanama mümkündür. Yüksek tansiyona bağlı kanamalar ise sıklıkla beyin dokusunun içinde meydana gelir, hacmine göre cerrahi tedavi gerekebilir.

BEYİN KANAMASI NASIL OLUŞUR?

Beyin kanamalarının oluşumunda pek çok neden rol oynar. Travmalar, neoplastik süreçler, tümör içi kanamalar, kan inceltici ilaç kullanımı, damarsal anomaliler genel olarak kanama nedenleridir. Aynı şekilde yüksek tansiyon ve bazı metabolik hastalıklar, kan tablosunda pıhtılaşmayı sağlayan faktör eksikleri de beyin kanamalarına neden olabilir.

BEYİN KANAMASI TİPLERİ NELERDİR?

Beyin kanamalarının yerleşimine göre sınıflandırma yapıldığında, genel olarak kafatasının altında yer alan ve beyni de içine alan, beyin zarlarını etkileyen her bölgede kanama oluşabilir. Kafatasıyla beyni saran en dış zar arasında oluşan kanamalar, sıklıkla travmatik kanamalardır. Spontan olarak daha az ortaya çıkarlar. Travmaya bağlı olan bu kanamalarda özellikle acil müdahale gerekebilir. Özellikle 1 cm. üzerinde kitle etkisi olan kanamaların, cerrahi olarak temizlenmesi hayati önem taşımaktadır.

Ani olan kanamalarda yine travmatik süreçler ön plandadır. Özellikle 6 saate kadar olan acil cerrahiler, hastanın hayatta kalması açısından çok önemlidir. 6 saati süren kanamalarda gidişat genellikle olumsuzdur.

Travmayla ilgili olan beyin dokusu ezilmelerinde, çok büyük kitle etkisi oluşmadığı zaman cerrahi tedavi önerilmez. Beyin dokusu içerisinde oluşan kanamaların da bir çok neden vardır. Tansiyona, kan inceltici ilaçlara, anevrizmalara bağlı oluşabilir. Yerleşimine ve boyutuna bağlı olarak cerrahi tedavi gerekebilir. Hayatı tehdit eden kanamalar derhal boşaltılmalı ve cerrahi olarak tedavi edilmelidir.

BEYİN KANAMASI DURUMUNDA NE YAPMAK GEREKİR?

Beyin kanaması teşhisi koyulan hastalarda, öncelikle hastanın hava yolunun ve dolaşımının stabil halde tutulması gerekir. Gerekli tetkikler yapıldıktan ve teşhis konduktan sonra, ilgili cerrahi ve medikal tedavi yapılır. Eğer hasta yoğun bakım şartları gerektiriyorsa, öncelikle yoğun bakımda takip edilmeli ve uygun tedavi buna uygun planlanmalıdır. Kanama minimalse, altta yatan problem daha ileri tetkiklerle ortaya konmalıdır."

HANGİ BEYİN KANAMALARI TEDAVİ EDİLEBİLİR?

Beyin kanamalarının tedavisinde en önemli kriter, kanamaya bağlı olarak hastanın şuurunda gerileme ve hayati tehlike riskidir. Bu kanamaların değişim yerleri ve oluşum mekanizmaları değişmekle birlikte, genellikle cerrahi prensip aynıdır. Kafatasının açılıp kanın boşaltılması temel amaçtır. Kanamaya neden olan eğer bir tümör dokusu ise, bu tümörün de çıkartılması gerekmektedir. Ayrıca beyin damarlarından kaynaklanan kanamalarda, kanamaya neden olan baloncuğun mandallanması gerekebilir. Damar bozukluğu olan damar yuvarlaklarının da tedavi edilmesi zorunludur.

BEYİN KANAMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Beyin kanaması bazı hastalarda sadece hafif bir baş ağrısı, mide bulantısı, dengesizlik gibi bulgularla ortaya çıkarken, bazı hastalarda derin koma şeklinde ortaya çıkabilir. Önemli olan beyin kanamasını teşhis etmektir. Teşhis sonrasında ise nedene yönelik daha ileri tetkik ve buna bağlı altta yatan sebepleri ortadan kaldıracak tedavi yöntemleri düşünülmelidir. Örneğin; yüksek tansiyona bağlı kanamalarda, hastanın kanama miktarı hayati tehlike meydana getiriyorsa, cerrahi tedavi sonrası hastanın dahiliye ve kardiyolojik kontrolde olması ve gerekli ilaç tedavisini alması gerekmektedir.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ OLANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Bu konuda en önemli belirleyici nokta kanamanın oluş nedenidir. Eğer kanama travmaya bağlı gelmişse, hasta hayatında kanamadan uzak durmalıdır. Eğer kanama kan sulandırıcı bir ilaca bağlıysa, o zaman bu ilacın kullanımına dikkat edilecek kan değerleri aralıkları önemlidir. Kanama bir beyin baloncuğuna bağlıysa, altta oluşan lezyon tedavi edilmelidir. Kanama bir beyin tümörüne bağlı gelişmişse, tümörün tedavi edilmesi gerekir.

BEYİN KANAMASI NE TÜR KALICI HASARLAR BIRAKABİLİR?

Beyin kanaması sonrası oluşan hasarlar geniş bir spektrumda değerlendirilebilir. Kalıcı hasarlar içinde en önemlileri, kalıcı felçler, konuşma problemleri ve yatağa bağımlılıktır. Kalıcı hasar olmasını belirleyen en önemli faktör kanamanın oluş şekli, yeri, oluşumu, uygulanan tedavi ve tedavinin kalitesidir.


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