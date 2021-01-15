Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dönüyor!

Geçen sezon başında beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, bir bölüm oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a ara vermek zorunda kalmıştı. Usta oyuncunun ne zaman diziye döneceği merak konusuydu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni yılda ekrana döneceğini söyleyen oyuncunun haftaya ekrana gelecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yer alacağı öğrenildi.

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olan Ali Sürmeli, "Deli Yürek" dizisiyle televizyonda tanındı. "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde can verdiği "Zaza Dayı" karakteriyle de hafızlarda yer edindi. İşte, Ali Sürmeli hakkında bilinmesi gerekenler...

7 Nisan 1959 tarihinde Bingöl'ün Solhan ilçesinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun oldu. Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.

Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği "Zaza Dayı" karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde "Doğan Baba" karakteriyle rol almaya başlamıştır.

Usta oyuncu, 2000 yılında 37. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü de almıştı.

