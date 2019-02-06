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Beyin kanaması geçiren Ayça öğretmen hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 17:28 | Son Güncelleme

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılan öğretmen fen bilgisi öğretmeni Ayça İvren (33) hayatını kaybetti.

Beyin kanaması geçiren Ayça öğretmen hayatını kaybetti

Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA) - ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılan öğretmen fen bilgisi öğretmeni Ayça İvren (33) hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Camili köyü Şehit Niyazi Karakoca Okulu'nda görevli fen bilgisi öğretmeni Ayça İvren, 1 ay önce geçirdiği beyin kanaması sonucu Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden İvren'in yarın Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

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