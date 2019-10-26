HABER

Beyin kanaması geçiren çocuğun üvey annesi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 10:17 | Son Güncelleme

Adana'da üvey annesi tarafından bir süredir şiddete maruz kaldığı ve son olarak başına aldığı sert darbeyle beyin kanaması geçirdiği öne sürülen Suriyeli 3 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımda tedavi altına alındı - Üvey annenin bir dişinin eksik olmasından yola çıkan ekipler, çocuğun vücudundaki izlerin kadına ait olduğunu belirledi

Adana'da 3 yaşındaki üvey kızını döverek komaya girmesine neden olduğu öne sürülen kadın tutuklandı.

Suriyeli 3 yaşındaki Nurcan M, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evlerinden yakınları tarafından baygın halde Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve diş izi olduğunu fark eden doktorlar durumu polise bildirildi.

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliğince, Suriyeli üvey anne Visal İ. (23), baba Cafer M. (24), babaanne Fatma A. (56) ve amca İbrahim M. (21) gözaltına alındı.

Çocuğun vücudundaki diş izi sıralamasındaki bir boşluktan yola çıkan ekipler, üvey annenin bir dişinin olmadığını ve Nurcan M'nin vücudundaki diş iziyle bunun eşleştiğini tespit etti.

Visal İ'nin ağladığı için zaman zaman çocuğa şiddet uyguladığı, son olarak evde yeniden ağlaması üzerine ittiği ve çocuğun başına duvara çarpıp bayıldığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Visal İ. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Baba Cafer M'nin kızı Nurcan M. henüz bir yaşındayken eşinden ayrılıp Visal İ. ile evlendiği öğrenildi.

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Rize'de ormana çöp depolama alanına tepkiler sürüyorRize'de ormana çöp depolama alanına tepkiler sürüyor
Uzmanlardan 'denizdeki plastik tehlikesi' uyarısıUzmanlardan 'denizdeki plastik tehlikesi' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana beyin kanaması Çocuk şiddet üvey anne

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

'Suriyeliler zorla sınır dışı ediliyor' iddiasına Dışişleri'nden sert tepki

'Suriyeliler zorla sınır dışı ediliyor' iddiasına Dışişleri'nden sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Son dakika... Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'den o ülkeye seyahat uyarısı!

Türkiye'den o ülkeye seyahat uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.