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Beyin kanaması geçiren eski başhekim hava ambulansı ile sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

Beyin kanaması geçiren Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi eski başhekimi hava ambulansı ile Konya’ya sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi eski Başhekimi Uğur Demirel, sabah saatlerinde evinde beyin kanaması geçirdi.

Beyin kanaması geçiren Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi eski başhekimi hava ambulansı ile Konya’ya sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi eski Başhekimi Uğur Demirel, sabah saatlerinde evinde beyin kanaması geçirdi. Demirel, ailesinin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Demirel, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı ile Konya’ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Demirel’in sevki sırasında hastane çalışanlarının oldukça üzgün oldukları görüldü.

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