HABER

Beyin kanaması geçiren genç kız, 9 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.08.2019 13:27 | Son Güncelleme

Erzincan'da şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve beyindeki damar yumağında kanama başlayan üniversiteli genç kız, 9 saatlik operasyonun ardından şifa buldu - Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Barış Özöner: "Hastanın damar yumağı yırtılmış ve kanamıştı. Kanama talihsizlikle beynin 3 bölgesine açılmıştı. Hastamızı ameliyata aldık. Ameliyat sonrası hastayı yoğun bakıma aldık. Yaptığımız kontrollerde damar yumağı dediğimiz topu tamam çıkardığımızı anladık. Kısa süren yoğun bakım tedavisinin ardından hastamızı servise aldık, toparladı sayılır. Ameliyat başarılı geçti" - Hasta Eda Karaarslan: "Bir anda çok şiddetli baş ağrısı oldu. Baş ağrısıyla annemin babamın yanına ağlayarak gittim. Onlar da hemen hastaneye götürdüler. Şu an gayet iyiyim, doktorlarımızın sayesinde daha da iyi olacağım"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve beyindeki damar yumağında kanaması olan üniversiteli genç kız, 9 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

İstanbul'dan ailesi ile memleketi Erzincan'a bayram tatiline gelen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Eda Karaarslan, 15 gün önce şiddetli baş ağrısı ve bilinç kaybı nedeniyle Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Karaarslan'a beyinde atardamar ile toplardamar arasında bir damar yumağı oluşması ve kanamaya neden olan "AVM damar yumağı" teşhisi konuldu.

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Özöner ve 5 kişiden oluşan ekip tarafından ameliyata alınan Eda Karaarslan, hastanede ilk kez yapılan ve yaklaşık 9 saat süren operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Dr. Özöner, AA muhabirine, hastanın yaklaşık 15 gün önce hastaneye baş ağrısı, el ve ayak kuvvetsizliği ve bilinç kaybı şikayetiyle müracaat ettiğini söyledi.

Yapılan inceleme sonucu hastada "damar yumağı" olarak adlandırılan ve "AVM" denilen patolojiyle karşılaştıklarını anlatan Özöner, "Hastanın damar yumağı yırtılmış ve kanamıştı. Kanama talihsizlikle beynin 3 bölgesine açılmıştı. Hastamızı ameliyata aldık. Ameliyat sonrası hastayı yoğun bakıma aldık. Yaptığımız kontrollerde damar yumağı dediğimiz topu tamam çıkardığımızı anladık. Kısa süren yoğun bakım tedavisinin ardından hastamızı servise aldık, toparladı sayılır. Ameliyat başarılı geçti." dedi.

Barış Özöner,Eda Karaarslan'ı kısa sürede taburcu edeceklerini ve sağlık durumunun iyi olduğunu da kaydetti.

Bu ameliyatı Erzincan'da ilk kez yaptıklarını ve bu hastalığın sık görülmediğini dile getiren Özöner, şöyle devam etti:

"Beyni besleyen damarlar var, ilk önce atar damar olarak geliyor, daha sonra toplayıcı damar olarak beyinden çıkıyor. Bu damar yumağı patolojilerinde böyle bir yumak oluşuyor. Bunlar normalde olmaması gereken şeyler. Bunların kanama riski oluyor. Bunlar çok sık görülen patolojiler değiller. Erzincan'da benzer ameliyatlar yapıldı ama bu kadar kanaması olan bir hasta ilk defa ameliyat edildi."

Eda Karaarslan da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Bir anda çok şiddetli baş ağrısı oldu. Baş ağrısıyla annemin babamın yanına ağlayarak gittim. Onlar da hemen hastaneye götürdüler. Şu an gayet iyiyim, doktorlarımızın sayesinde daha da iyi olacağım." diye konuştu.

PARTNERHepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!Hepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!
Kadina şiddet görüntüleri çocuklarda travmaya yol açıyorKadina şiddet görüntüleri çocuklarda travmaya yol açıyor
Doruk ile BAL-GÖÇ arasında işbirliği protokolüDoruk ile BAL-GÖÇ arasında işbirliği protokolü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ameliyat beyin cerrahı Binali Yıldırım Üniversitesi Müngücek Gazi Eğitim ve Araştırma Erzincan

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.