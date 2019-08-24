Beyin kanaması geçiren genç kız, 9 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve beyindeki damar yumağında kanaması olan üniversiteli genç kız, 9 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

İstanbul'dan ailesi ile memleketi Erzincan'a bayram tatiline gelen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Eda Karaarslan, 15 gün önce şiddetli baş ağrısı ve bilinç kaybı nedeniyle Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Karaarslan'a beyinde atardamar ile toplardamar arasında bir damar yumağı oluşması ve kanamaya neden olan "AVM damar yumağı" teşhisi konuldu.

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Özöner ve 5 kişiden oluşan ekip tarafından ameliyata alınan Eda Karaarslan, hastanede ilk kez yapılan ve yaklaşık 9 saat süren operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Dr. Özöner, AA muhabirine, hastanın yaklaşık 15 gün önce hastaneye baş ağrısı, el ve ayak kuvvetsizliği ve bilinç kaybı şikayetiyle müracaat ettiğini söyledi.

Yapılan inceleme sonucu hastada "damar yumağı" olarak adlandırılan ve "AVM" denilen patolojiyle karşılaştıklarını anlatan Özöner, "Hastanın damar yumağı yırtılmış ve kanamıştı. Kanama talihsizlikle beynin 3 bölgesine açılmıştı. Hastamızı ameliyata aldık. Ameliyat sonrası hastayı yoğun bakıma aldık. Yaptığımız kontrollerde damar yumağı dediğimiz topu tamam çıkardığımızı anladık. Kısa süren yoğun bakım tedavisinin ardından hastamızı servise aldık, toparladı sayılır. Ameliyat başarılı geçti." dedi.