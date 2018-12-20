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Beyin kanaması geçiren hastaya askeri helikopterle sevk

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 15:00 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde beyin kanaması geçirilen Titan Gökçe (75), Kara Kuvvetler Komutanlığı'na ait askeri helikopterle Şırnak'taki hastaneye sevk edildi.

Beyin kanaması geçiren hastaya askeri helikopterle sevk

Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde beyin kanaması geçirilen Titan Gökçe (75), Kara Kuvvetler Komutanlığı'na ait askeri helikopterle Şırnak'taki hastaneye sevk edildi. Gökçe, tedavi altına alındı.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık Köyü'nde yaşayan Titan Gökçe, rahatsızlanınca Büytüşşebap Devlet Hastanesi'ne götürüldü Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Gökçe'nin tedavi için Şırnak'a sevk edilmesi gerektiği bildirildi. .Hayati tehlikesi bulunan Titan Gökçe için Şırnak Valiliği Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan helikopter talebinde bulunuldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca görevlendirilen askeri helikopter, Gökçe'yi ilçedeki hastaneden alıp, Şırnak'a götürdü. Tedavi altına alınan Gökçe'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI

Beyin kanaması geçiren hastaya askeri helikopterle sevk

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