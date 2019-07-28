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Beyin kanaması geçiren hemşirenin ölümünde KKKA şüphesi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 15:45 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, beyin kanaması geçiren hemşire Meryem Y.(28), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Beyin kanaması geçiren hemşirenin ölümünde KKKA şüphesi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, beyin kanaması geçiren hemşire Meryem Y.(28), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kan değerleri düşük olan Meryem Y.'nin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı geçirmiş olabileceği şüphesi üzerine kan örnekleri incelemeye alındı.
Balıkesir'de hemşirelik yapan Meryem Y., İzmir'de, 19 Temmuz'da rahatsızlanınca Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kan değerlerinin düşük olduğu belirlenen Meryem Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan Meryem Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Meryem Y.'nin kan değerlerinin düşük olması, KKKA hastalığı geçirmiş olabileceği şüphesi yarattı. Bunun üzerine Meryem Y.'nin kan örnekleri alınıp, incelenmek üzere Ankara'ya laboratuvara gönderildi.

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Beyin kanaması geçiren hemşirenin ölümünde KKKA şüphesiBeyin kanaması geçiren hemşirenin ölümünde KKKA şüphesi

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