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Beyin kanaması geçiren Niranur, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 13:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, evde fenalaşınca hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Niranur Göçer (8), yoğun bakım ünitesinde 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.  Olay, 13 Ekim Cumartesi günü, Gazipaşa ilçesine bağlı Karalar Mahallesi'nde meydana geldi.

Beyin kanaması geçiren Niranur, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, evde fenalaşınca hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Niranur Göçer (8), yoğun bakım ünitesinde 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 13 Ekim Cumartesi günü, Gazipaşa ilçesine bağlı Karalar Mahallesi'nde meydana geldi. Göçer ailesinin 2 çocuğundan, Kemal Akçe İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Niranur Göçer, iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında aniden fenalaştı. Ailesi tarafından Alanya Devlet Hastanesi'ne götürülen Niranur, buradan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Acil servisteki müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Niranur'un, beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Niranur, dün akşam saatlerinde, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük kızın neden beyin kanaması geçirdiğinin saptanması için otopsi yapılmasına karar verildi. Niranur Göçer'in cenazesi, otopsinin ardından babası Yakup Göçer ve yakınlarınca alınıp, Karalar Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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Beyin kanaması geçiren Niranur, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

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