HABER

Beyin kanaması geçiren Niranur, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 14:37 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, evde fenalaşınca hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Niranur Göçer (8), yoğun bakım ünitesinde 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.  Olay, 13 Ekim Cumartesi günü, Gazipaşa ilçesine bağlı Karalar Mahallesi'nde meydana geldi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, evde fenalaşınca hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Niranur Göçer (8), yoğun bakım ünitesinde 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 13 Ekim Cumartesi günü, Gazipaşa ilçesine bağlı Karalar Mahallesi'nde meydana geldi. Göçer ailesinin 2 çocuğundan, Kemal Akçe İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Niranur Göçer, iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında aniden fenalaştı. Ailesi tarafından Alanya Devlet Hastanesi'ne götürülen Niranur, buradan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Acil servisteki müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Niranur'un, beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Niranur, dün akşam saatlerinde, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük kızın neden beyin kanaması geçirdiğinin saptanması için otopsi yapılmasına karar verildi. Niranur Göçer'in cenazesi, otopsinin ardından babası Yakup Göçer ve yakınlarınca alınıp, Karalar Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Kuyumcuya gasp girişimiKuyumcuya gasp girişimi
Öğretmeni ölümle tehdit eden babaya gözaltıÖğretmeni ölümle tehdit eden babaya gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Sovyetler Birliği arabaları Türkiye'de! Yakın geçmişin gizemi aralanıyor

Sovyetler Birliği arabaları Türkiye'de! Yakın geçmişin gizemi aralanıyor

İran Türkiye'ye fotoğrafları yolladı, o konuşmalar çözüldü

İran Türkiye'ye fotoğrafları yolladı, o konuşmalar çözüldü

Afyonkarahisar'da ilginç olay: Drone gören yaşlı adamdan komik tepki!

Afyonkarahisar'da ilginç olay: Drone gören yaşlı adamdan komik tepki!

Pehlivan deve bakıcısını feci şekilde öldürmüştü! Kini son bulmayınca...

Pehlivan deve bakıcısını feci şekilde öldürmüştü! Kini son bulmayınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.