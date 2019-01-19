HABER

Beyin kanaması geçiren polis memuru hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 12:23 | Son Güncelleme

SİVAS'ta 5 gün önce beyin kanaması geçiren polis memuru Nurullah Baki (50) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta 5 gün önce beyin kanaması geçiren polis memuru Nurullah Baki (50) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baki'nin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli, evli ve 3 çocuk babası polis memuru Nurullah Baki, 14 Ocak günü işe gitmek için evden çıktığı sırada fenalaştı. Ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Baki, beyin kanaması tanısı ile yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Dün gece yarısı durumu ağırlaşan polis memuru, tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Baki'nin cenazesi hastane morgundan çıkarılırken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis memuru Baki'nin mesai arkadaşlarının da üzgün olduğu görüldü. Nurullah Baki'nin cenazesi Türk bayrağına sarılı tabut ile hastane morgundan alınarak, defnedilmek üzere memleketi Trabzon'un Tonya ilçesine gönderildi.

PARTNER Kolundan çıkanlar şoke etti! Kolundan çıkanlar şoke etti!
Sümela Manastırı'nda teleferik projesi ihaleye çıkıyorSümela Manastırı'nda teleferik projesi ihaleye çıkıyor
Öğrenciler, anneleriyle birlikte pazar filesi örüyorÖğrenciler, anneleriyle birlikte pazar filesi örüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Bakan Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

Günlük burç yorumları 19 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.